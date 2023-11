Fonte: Getty Images Ultimo

Con l’uscita dei primi nomi dei partecipanti a Sanremo Giovani, molti hanno detto la loro sulla scelta degli artisti e sull’evento che porterà nuovi cantanti sul palco dell’Ariston. Tra questi c’è anche Ultimo, che in occasione del sesto anniversario della sua selezione per Sanremo Giovani non ha fatto commenti in merito alle scelte di quest’anno, ma ha deciso di scrivere una dolce lettera ai propri fan.

Ultimo, la dedica ai fan nell’anniversario di “Sanremo Giovani”

Era il 2017 quando Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, venne selezionato durante Sanremo Giovani per calcare il palco del Festival di Sanremo. Un’opportunità unica che lo ha aiutato ad arrivare al successo grazie alla vittoria con il brano Il ballo delle incertezze. A distanza di sei anni, il cantante ha deciso di scrivere una lettera ai suoi fan e di pubblicarla il giorno dell’anniversario della selezione a Sanremo Giovani, ringraziandoli per il supporto e per l’affetto che riceve da sempre.

“Oggi ho postato nelle storie un ricordo del 2017 di quando fui preso alle selezioni di Sanremo Giovani. Mi ha toccato il cuore vedere da quella foto quanto ero diverso ma allo stesso tempo sempre uguale ad adesso. Quello che mi ha colpito di più, in una delle mie solite passeggiate da giovane-vecchio quale sono ad Hyde Park qui a Londra, sono stati i vostri messaggi. Mi sono accorto di quanta gente c’è tra di voi che mi segue dal giorno zero, e che non mi ha mai lasciato da solo. E in ogni piccola battaglia si è sempre seduta accanto a me, difendendo le mie parole con parole proprie.”

Una lettera a cuore aperto, in cui Ultimo sottolinea quanto sia importante avere una fanbase solida che lo capisce: “Credo sia riduttivo chiamarla fanbase… la chiamerei in un altro modo, qualcosa che si avvicina di più ad un collettivo di anime in fiamme… perché spesso quelli come noi si sentono incazzati e persi in questo mondo cinico e freddo, fatto di violenza e apparenze, dove i cattivi sono travestiti da buoni e viceversa… ma noi crediamo ancora di poter cambiare il mondo con una canzone.”

Ultimo, la felicità di sentirsi capito

La lettera arriva dopo un commento poco carino sul cantante avvenuto in una puntata del quiz di Rai Uno Reazione a Catena. Un trio di concorrenti, dovendo far indovinare la parola “Ultimo”, ha deciso di usare la definizione “Cantante antipatico”, suscitando l’imbarazzo del conduttore Marco Liorni. Il cantante ha terminato la sua lettera con una frase che potrebbe essere una risposta a quanto accaduto in tv: “Mi ha colpito capire che voi non avete ascoltato quello che dicono gli altri su di me, perché voi avete ascoltato le mie canzoni e trovato in loro quello che io sono… trovato in loro quello che voi siete! E se fare musica oggi vuol dire solo spaccare in radio, fare la hit del momento o fingersi perbenista per passare da buono per poi essere tutt’altro… allora preferisco rimanere schivo e fragile agli occhi degli altri e continuare a rivolgermi ‘solo’ a voi.”

Nonostante le critiche di chi lo considera antipatico, sono molti di più quelli che lo considerano un artista valido e di successo. In 6 anni di carriera, infatti, Ultimo è riuscito a pubblicare 5 album certificati con almeno un disco di platino: tra questi, Colpa delle FavoleePeter Pan, ne hanno conquistati addirittura 5. Un successo incredibile per quel ragazzo partito da Sanremo Giovani che continua a cantare ciò che è.