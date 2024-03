Fonte: ANSA Annalisa

Annalisa sta vivendo un momento d’oro della sua carriera. Pochi dubbi a riguardo. Neanche il terzo posto ottenuto al Festival di Sanremo ha potuto frenare l’entusiasmo per questa fase esaltante.

È stata, di fatto, la sua migliore esperienza sul palco dell’Ariston, che l’ha aiutata anche a raggiungere una certa fama internazionale. In breve la sua Sinceramente è divenuta virale su svariati social, tra reaction su YouTube e video trend su TikTok. Tutto ciò ha portato anche a un evento che l’ha emozionata profondamente. Si tratta di una lettera speciale che la cantante ha ricevuto, proveniente dall’Ucraina.

La lettera da Kiev

Annalisa ha scelto di condividere con i suoi fan la lettera ricevuta dall’Ucraina, precisamente da Kiev. Una città che trema, considerando le condizioni in cui versa l’intero Paese, alle prese con la guerra scatenata dalla Russia di Putin.

Si va a caccia di sollievo, ovunque si possa, e la musica è da sempre una via di fuga per le menti affollate di pensieri negativi: “Penso non ci sia cosa più grande di questa. Oggi per me è un giorno speciale, davvero”.

Si tratta di un messaggio di onesti e teneri ringraziamenti per la musica creata. Qualcosa che ha portato le lacrime al viso di Annalisa, che ha rivelato il contenuto: “Signora Annalisa, le scrivo solo per ringraziarla per la serenità e il buonumore che mi dà quando ascolto le sue canzoni“.

Lettera scritta a mano e spedita il 20 febbraio scorso. Ci ha impiegato un mese per arrivare tra le mani dell’artista, che l’ha fotografata e condivisa nelle sue storie Instagram. Lei è stata in grado di donare degli “stati d’animo necessari a Kiev, tra un attacco e l’altro”.

La musica è anche e soprattutto questo, al di là dei gusti. Tutto ruota intorno alle emozioni e connessioni generate. Chi ha scritto questo messaggio la ringrazia per i suoi brani ma lei, di certo, li avrà ringraziati per questa dimostrazione di umanità enorme. Si diventa artisti proprio per questo, per toccare gli altri con la propria sensibilità. Una vera e propria rivincita di enorme importanza, contro chi ha definito spesso la sua una musica frivola, quasi priva di valore.

Il successo estero

A 38 anni la carriera di Annalisa ha subito un cambio di passo evidente. La cantante non ha alcuna intenzione di rallentare, ora che pare aver individuato la giusta via da percorrere. Ha anche pubblicato la versione francese del suo brano Sinceramente, a dimostrazione della richiesta estera.

Ha collaborato in questo caso con l’artista belga Olivia Stone, e non si tratta della prima versione in lingua straniera per lei. Ha inoltre ricevuto il Global Force Award a Los Angeles, in occasione del Billboard Women in Music. C’è da dirlo, è davvero la regina italiana delle hit al momento.

Lungo l’applauso riservatole, in seguito al quale ha detto: “Questa è la magia della musica pop: diffondere messaggi con parole semplici, e con un ritmo che fa ballare l’anima. Essere qui, rappresentare il mio Paese e condividere questi messaggi è la più grande vittoria”.