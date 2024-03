Fonte: IPA Annalisa

Il 2024 si prospetta sempre più come un anno da incorniciare per Annalisa: dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo e i milioni di streaming, la cantante ligure ha messo a segno un altro successo. Sarà proprio Nalì, infatti, a ricoprire il ruolo di madrina del Roma Pride 2024, mentre la sua Sinceramente sarà l’inno della manifestazione.

Annalisa madrina del Roma Pride 2024

Sarà Annalisa la madrina del Roma Pride 2024, previsto nelle strade della capitale sabato 15 giugno. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento per l’ex concorrente di Amici, la cui hit Sinceramente sarà anche l’inno della manifestazione, che quest’anno compie 30 anni. A spiegare perché la scelta sia caduta sulla Scarrone, che raccoglierà il testimone da Paola e Chiara, è stato Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride: “Siamo certe e certi che il suo apporto e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla manifestazione, contribuendo a far passare il messaggio che un paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni, e deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti”.

Sui social, la cantante ha invece espresso il suo grande entusiasmo: “Sono onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante. Celebrare insieme i 30 anni del Roma Pride sarà speciale e soprattutto un’occasione unica per attirare l’attenzione ancora una volta sui diritti della comunità Lgbtqia+ e di tutti. Sarà una grande festa in onore della libertà di essere, concetto per me centrale nelle canzoni e nella vita, per una società che possa dirsi civile. Quindi grazie immensamente per questo invito che mi emoziona e riempie di orgoglio come poche cose al mondo”.

L’anno da record di Annalisa

La partecipazione al Roma Pride è solo l’ultimo riconoscimento al grande talento di Annalisa, che in questo primo scorcio di 2024 ha già inanellato una lunga sfilza di successi. Classificatasi al terzo posto allo scorso Festival di Sanremo con il brano Sinceramente, ha immediatamente conquistato le classifiche in tutta Europa: la canzone è stata registrata in versione italo francese con Olivia Stone, conquistando il Doppio Disco di Platino, mentre da venerdì 28 marzo sarà disponibile il remix di Bob Sinclar.

Lo scorso mese, invece, Annalisa è volata in America per ritirare il premio “Global Force” ai Billboard Women in Music, l’evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale: “Sinceramente, è una lettera d’amore. Ma il messaggio da condividere alla fine è più profondo. Rivendico i miei sogni, il mio modo di vivere, i miei obiettivi, i miei spazi, quindi sono tua solo se e quando sono libera. Credo che questa sia la magia della musica pop. Diffondere i messaggi con parole semplici e con un ritmo che fa ballare l’anima” ha spiegato in quell’occasione ritirando il premio.

Intanto, dal 10 aprile la popstar tornerà sui palchi dei palazzetti per il Tutti nel vortice Palasport tour, che toccherà le principali città italiane con concerti già esauriti a Firenze, Milano, Bari, Napoli, Roma e Padova. A maggio, invece, Annalisa sarà per la prima volta all‘Arena di Verona con due appuntamenti il 14 maggio (sold out) e il 20 maggio. Nei mesi estivi, infine, sarà la volta del Tutti nel vortice outdoor, una serie di live che saranno parte di prestigiosi Festival in diverse zone della Penisola.