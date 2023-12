Ennesimo Tapiro d’Oro per Morgan, dopo essere stato cacciato da X Factor: Marco Castoldi è stato anche nominato da Fedez nella puntata in onda il 30 novembre 2023. Non si placano, dunque, le polemiche dopo quanto successo, ma ci ha tenuto a specificare di non aver mai minacciato Ambra Angiolini. E per chi sperava di rivedere l’ormai ex giudice alla finalissima, è giunto il momento di mettersi il cuore in pace, come si suol dire: Morgan non ci sarà.

X Factor, Morgan e la presunta aggressione verbale ad Ambra Angiolini

Quello di Striscia la Notizia per Morgan è un Tapiro d’Oro particolare: incerottato. Il riferimento è chiaro, ovvero si rifà alle presunte minacce nei confronti di Ambra Angiolini. A tal proposito, è intervenuto per smentire categoricamente, dopo essere stato accusato anche di misoginia. “Non è vero, non ho mai minacciato Ambra di ‘spaccarle la testa sui gradini’. Lo nego totalmente. La questione è un’altra e cioè che faccio paura ad altri interessi che ci sono lì dentro”.

Riguardo alla finale di X Factor, Morgan ha smentito le indiscrezioni che sono state condivise in anteprima da Fiorello a Viva Rai2!. No, non ci sarà. “È una caz**ta. Se Sky e anche alcuni miei colleghi mi avessero chiesto scusa magari ci avrei pensato, ma non ne so nulla”. Sembra aver preso una decisione netta, e del resto Fedez, nella puntata del 30 novembre 2023, ha gettato altra benzina sul fuoco, parlando di Morgan in diretta.

L’ipotesi del ritorno a X Factor e l’attacco di Fedez

La finale di X Factor va in onda giovedì 7 dicembre 2023. In merito, è già intervenuto specificando che non sarà presente. Ed è un peccato, alla fine, perché proprio il pubblico è dalla parte di Morgan, che è stato descritto come il giudice più competente. Il motivo per cui ha accettato la sua avventura all’interno del talent show canoro? Il desiderio di mettere la musica al di sopra di tutto. Ma le polemiche, le critiche, lo show hanno avuto il loro peso.

L’ipocrisia di X Factor non è piaciuta ai più. Lo show è stato definito come in “declino”, e Morgan – volente o nolente – ha risollevato gli ascolti, garantendo lo spettacolo al pubblico. Basti pensare alla prima puntata senza Morgan al banco dei giudici, un boom di ascolti che non si vedeva da tempo. Morgan, in grado di fare ascolti anche quando non è presente, non ci sta ugualmente e non torna per la finale.

Intanto, l’attacco di Fedez è stato durissimo: ha replicato in diretta sulla questione Zo Vivaldi, che è il frontman degli Stunt Pilots, con cui avrebbe collaborato ben prima di entrare nel talent show. “Se pensi che qui dentro sia tutto pilotato, lo dici quando sei qui dentro e non quando ti hanno dato un calcio e ti hanno buttato fuori. Io sono una persona trasparente, ho una piccola azienda, lavoro con mia mamma e con l’avvocato e non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi”. Ma la storia – ne siamo certe – proseguirà, e Morgan non si lascerà di certo sfuggire il sacrosanto diritto di replica.