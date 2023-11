La battaglia tra Morgan e X Factor sembra non avere fine. L’ex frontman dei Bluvertigo, dopo essere stato sollevato dall’incarico di giudice del talent show, sembra non voler spegnere le polemiche. Dopo tapiri, insulti, accuse e minacce di denunce, Morgan ha lanciato una nuova frecciatina all’ex collega Fedez, ma non solo: all’interno della polemica c’è anche Zo Vivaldi, il cantante degli Stunt Pilots che è parte della squadra di Dargen D’Amico.

Morgan torna all’attacco contro Fedez e “X Factor”

Nuovo giorno, nuova polemica ad X Factor. Nulla di nuovo, considerando che nelle ultime settimane il talent show è diventato virale non tanto per la sua musica, quanto per le diatribe tra Morgan e i suoi ex colleghi giudici. L’ultima delle accuse che il cantante dei Bluvertigo ha mosso allo show è ancora legata a Fedez. All’interno del suo gruppo Whatsapp Conferenza stampa, che Morgan usa per parlare coi giornalisti, il cantante ha rivelato una notizia inaspettata: “Il cantante degli Stunt Pilots a quanto pare è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento”.

Morgan ha poi continuato facendo ironia sul talent: “Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!” Una rivelazione che si aggiunge alle tante che Morgan ha condiviso, nelle ultime settimane, soprattutto su Fedez e legate al quarto live in cui, tra tapiri, toni accesi e discussioni fuorionda, X Factor ha deciso di allontanare Morgan.

Chi è Zo Vivaldi, Frontman degli Stunt Pilot a “X Factor” 2023

Nonostante i modi poco carini, queste ultime rivelazioni di Morgan sembrano essere realtà. Pare infatti che Zo Vivaldi, nome d’arte di Lorenzo Caio Sarti, avesse già lavorato nella musica prima di entrare nel talent show. Il cantante e produttore classe 1997 ha infatti firmato alcuni brani di Fedez contenuti nell’album Paranoia Airlines e della Dark Polo Gang, oltre a diversi pezzi per giovani artisti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Solo durante la pandemia, Zo Vivaldi ha iniziato a scrivere per se stesso.

Lo stesso Lorenzo Sarti, in un video, aveva parlato della collaborazione con Fedez: “Collaborare con lui è stato bello perché è stata la prima volta dove sapevo di fare una cosa che sarebbe stata ascoltata da tante persone. Io ero a Los Angeles nei mesi in cui stavo lavorando a questo progetto, non era con me ma quotidianamente a contatto con il suo produttore Michele Canova, che faceva da tramite. Gli mandavo delle melodie, loro delle topline su cui creare una base, e devo dire che quei mesi di lavoro sono stati molto molto avvincenti e interminabili”.

È possibile che questa notizia possa ribaltare le sorti del gruppo della squadra di Dargen? Il regolamento di X Factor non parla di divieto di partecipazione per chi avesse collaborato con i giudici del talent o abbiano già avuto esperienze da professionisti, ma per partecipare alle selezioni non si deve essere “dipendenti (e/o le persone a loro legate da rapporto coniugale o di parentela), di società appartenenti al gruppo Sky e/o Fremantle”. Inoltre “in fase di casting gli aspiranti concorrenti hanno l’obbligo di comunicare eventuali altri programmi televisivi e/o radiofonici a cui stanno prendendo parte, anche se solo nelle fasi di selezione”. Certo è, che aver lavorato insieme a uno dei giudici potrebbe portare quest’ultimo a non esprimere giudizi completamente oggettivi. Non resta che aspettare e scoprire se ci saranno conseguenze.