“X Factor”, prime scintille tra Ambra e Morgan. E Fedez dov’è?

Fonte: Ansa Ambra Angiolini e Morgan, prime scintille a X Factor

X Factor è appena cominciato e i giudici sono già ai ferri corti: la prima puntata del talent show, andata in onda il 14 settembre, ha visto emergere le personalità forti di Ambra Angiolini e Morgan, in disaccordo sulla prima esibizione della stagione. I due si sono immediatamente scontrati, mentre Fedez è apparso assente, con pochi interventi incisivi.

X Factor, le prime scintille tra i giudici

Si apre il sipario su X Factor con la prima puntata di Audition, e si preannuncia già un’edizione spumeggiante. Nel corso della prima puntata infatti non sono mancati i diverbi tra i giudici, che hanno sin da subito dimostrato di avere le idee chiare sugli artisti di questa stagione.

Al banco della giuria Morgan, tornato dopo 9 anni nel talent show, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez, pronti a decidere chi mandare avanti nella gara e chi eliminare al primo colpo. Grande accoglienza anche per Francesca Michielin, al suo secondo anno di conduzione del programma, che con la sua energia ha travolto il pubblico.

L’atmosfera si è riscaldata quasi immediatamente, perché già dai primi minuti della puntata ha visto i giudici fare scintille. A scontrasi Ambra Angiolini e Morgan che hanno subito espresso il loro diverso punto di vista sulla prima esibizione dell’edizione.

Il diverbio tra i due si è scatenato in seguito alla performance di Edoardo Brogi, che si è esibito sul palco sulle note di Stolen Dance di Milky Chance, aggiungendo una strofa in italiano. Il ragazzo fiorentino, che a molti ha ricordato Wax di Amici, ha trovato subito l’apprezzamento di Dargen D’Amico, che ne ha lodato la presenza scenica. “Mi piaci molto. Lo vorrei nel mio team”, ha dichiarato il giudice.

Ambra Angiolini ha prontamente ribattuto: “Per la quota bellezza immagino…”, ma Dargen è pronto a replicare: “E anche per la bravura!”.

Il litigio tra Ambra e Morgan: cosa è successo

La discussione tra Ambra e Morgan si è scatenata in seguito a un commento di Fedez, l’unico della serata, in cui si è espresso in modo deciso: “Sarò brutalmente sincero con te. Credo che ci sia un talento, ma che queste doti potrebbero splendere di più in altri contesti piuttosto che in X Factor”.

A quel punto è intervenuta Angiolini, che ha sottolineato una certa ipocrisia nelle parole del rapper: secondo il suo parere il commento sembrava riferirsi solo all’aspetto del cantante e non alla performance in sé.

Morgan è intervenuto nel confronto tra i due, dando ragione ad Ambra, ma a quel punto lei non si è lasciata sfuggire la possibilità di ribattere: “No, non dirmi che ho ragione. Se fai così mi sminuisci, parliamo di musica! Ha una bella voce? Si muove bene? Cosa gli è mancato?”.

Per l’ex frontman dei Bluvertigo a mancargli è uno stile ben definito: “Usate tutti lo stesso codice per interpretare questo tipo di musica oggi. Vi muovete tutti allo stesso modo“. Angiolini ha dato ragione al collega – unica occasione in cui i due si sono trovati d’accordo durante la serata – ed Edoardo ha superato le selezioni con tre sì e il no di Fedez.

X Factor, Fedez distratto e assente

Al pubblico non è sfuggito l’atteggiamento del rapper, che non ha dimostrato una grande verve durante questa prima puntata del talent. Fedez è apparso in più di un’occasione distratto, poco incisivo nei commenti, e si è messo a disegnare sulla sua cartellina durante una performance, venendo scoperto da Ambra.

Di certo non è un periodo facile per il marito di Chiara Ferragni, che proprio in questi giorni ha ammesso di avere avuto qualche difficoltà soprattutto durante il Festival di Sanremo, quando avrebbe dovuto supportare la moglie. “Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso. La mia salute mentale (ha avuto un periodo di depressione dopo l’intervento, ndr) e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia”.