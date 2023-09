“X Factor 2023”, Morgan confermato tra i giudici (con Asia Argento andò diversamente)

Fonte: IPA X-Factor, Morgan confermato dopo le scuse: andò diversamente ad Asia Argento

Non ci sarà nessun cambio dietro la scrivania dei giudici di X Factor 2023. Morgan resta al suo posto, nonostante quanto accaduto durante il concerto tenuto in provincia di Trapani. Lo scontro con il pubblico si è rapidamente trasformato in uno sfogatoio per il cantautore, che ha usato parole inaccettabili.

In seguito si è reso conto di quanto fatto, provando a correre ai ripari. Ciò non lo ha salvato dalla gogna mediatica ma, insieme con alcuni atteggiamenti svelati nella conferenza stampa di presentazione del talent, ha tutelato il suo rapporto con Sky e Fremantle. Impossibile, però, non tornare con la memoria a quando le cose andarono diversamente per Asia Argento, e di molto.

Perché Morgan è stato confermato

Manca pochissimo al ritorno di Morgan a X Factor. Ovviamente ciò è già avvenuto, ma a breve andranno in onda le puntate registrate delle audizioni. Il famoso cantautore ritroverà Fedez della “vecchia scuola”, affiancando inoltre Ambra e Dargen D’Amico, che hanno già fatto la conoscenza del programma.

Nessun novellino, dunque, quest’anno, con anche la conduttrice Francesca Michielin alla sua seconda prova. Nel corso della conferenza stampa di lancio non poteva mancare il riferimento alle parole omofobe, e in generale all’atteggiamento aggressivo, pronunciate da Morgan.

Antonella D’Errico di Sky si è espressa in merito, spiegando di fatto il motivo della conferma del giudice: “Abbiamo valutato le sue scuse e accettato l’iniziativa di devolvere parte del cachet a un’associazione che rappresenta valori di inclusione”.

Nello specifico i soldi andranno a Casa Arcobaleno. Dalle parole si percepisce la volontà di lasciarsi tutto alle spalle, nella speranza che gli artisti in gara possano spingere tutto ciò nel dimenticatoio: “Ci sembrava il modo migliore di concludere la vicenda”.

Dello stesso parere Fremantle, che ha rimarcato l’impegno del cantautore per le cause LGBTQ+: “Non è mai stato omofobo e si è sempre speso per ideali di inclusione”. Tutto è bene ciò che finisce bene, dunque, ma non proprio.

Le scuse di Morgan e l’addio di Asia Argento

Non poteva di certo evitare di intervenire lo stesso Morgan, che ha sottolineato l’importanza delle parole che pronunciamo. Possono ferire molto, ha detto, e sono delle armi pesanti. Quello è stato un momento difficile e ha scelto di effettuare questa donazione per concretizzare le parole di rammarico spese in precedenza: “Quello è stato un bellissimo concerto, per chi lo ha vissuto. Chi non lo ha vissuto, ha visto solo la bruttezza di quella estrapolazione. Possiamo continuare a parlarne se vogliamo, ma dopo X Factor. Ora spazio alla musica”.

Nel 2018, però, le cose sono andate diversamente. Le accuse mosse da Jimmy Bennet nei confronti di Asia Argento sono bastate a far crollare la sua immagine pubblica. Ci si è divertiti a sottolineare il passaggio da denunciante e denunciata, e in breve il suo ruolo dietro al bancone era insostenibile per Sky. Come si sono risolte le cose? Con tanta amarezza da parte dei fan e da parte della diretta interessata, che ha poi accolto così la notizia di Lodo Guenzi: “In bocca al lupo al biondino che prenderà il mio posto”.

X Factor 2023: cosa sapere

L’edizione 2023 di X Factor apporterà alcune modifiche, a partire dall’arrivo di Morgan a completare il quartetto, al fianco di Fedez, Ambra e Dargen D’Amico. Confermata alla conduzione Francesca Michielin, per tornerà a sentire la pressione dei live tra non molto.

Al momento spazio a tre Audition, cui seguiranno i Bootcamp, che vanteranno un nuovo meccanismo. Ogni giudice comporrà personalmente la propria squadra, fino ad arrivare agli Home Visist, ultimo step prima dell’inizio vero e proprio del talent.

Appuntamento fissato per giovedì 14 settembre, ecco quando inizieranno le selezioni in TV. Si continuerà così ogni giovedì, fino ai live, in diretta e on demand su Sky e NOW. Previsto invece un appuntamento in chiaro, dal 20 settembre, ogni mercoledì sera su TV8, che manderà le puntate sfalsate di una settimana.