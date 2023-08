“X Factor”, Morgan a rischio: il pubblico chiede l’allontanamento (a gran voce)

Morgan è uno dei protagonisti più forti della musica italiana e della televisione. Per questo motivo, Morgan a X Factor doveva essere la promessa di qualcosa di “grande”, un ritorno in pieno stile. Non erano mancate, ai tempi, le frecciate con Fedez, poi chiarite. Ora, però, la questione si è fatta più delicata e spinosa. Durante lo spettacolo Battiato – Segnali di vita e arte, il cantante si è reso protagonista di un momento non solo da dimenticare, ma da condannare, come hanno dimostrato anche i numerosi commenti sui social. E ora i fan di X Factor vogliono la sua rimozione come giudice.

Morgan fuori da X Factor, il volere dei fan

A ridosso della partenza di X Factor, i fan sono furiosi. Un programma basato totalmente sul canto, sulla bellezza dell’arte canora, sulla forza di raggiungere i propri sogni e obiettivi, libero da qualsiasi etichetta. E quanto detto da Morgan sul palco dello spettacolo Battiato – Segnali di vita e arte non è assolutamente in linea con i valori di X Factor, come hanno fatto notare i tanti fan sui social, andando a ritroso nel tempo e parlando di un precedente, ovvero quello di Asia Argento.

Il post con la foto da giudice sulla pagina di X Factor ha totalizzato, dopo l’accaduto, diversi commenti. Ovviamente, la maggior parte dei fan del talent show si sono scagliati proprio contro Morgan, invocando la rimozione. “Mi sembra palese che dobbiate allontanare questo soggetto“, ha scritto un utente.

“Se Morgan resta, quest’anno niente #XF. Anni di messaggi pro-inclusione e tolerance spazzati via da un individuo del genere. Mi auguro venga fatta una sostituzione, come nel caso di Asia Argento, che venne mandata via per molto meno”, ma i commenti non si limitano a questi. “Non dategli visibilità”, e c’è chi vorrebbe rimuovessero anche il panel di Morgan.

Le parole e le scuse di Morgan

Una lezione-concerto si è trasformata in un momento da dimenticare. Invece di celebrare Franco Battiato, l’artista siciliano scomparso nel 2021, dal Giornale di Sicilia sono state riportate alcune parole – riprese dai cellulari e poi diventate virali sui social – del cantante.

“Siete pazzi e str***i, perché non avete la sensibilità per capire la musica, cosa venite a fare. Andatevene, io sono il musicista più bravo che potete vedere in questo momento (…) Io non canto per gente così, avete avuto abbastanza, perle ai porci si chiama questo”.

In seguito, l’artista si è scusato sui social, ma a volte le scuse non sono abbastanza. “Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato ad usare un’infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere”.

Potrebbe dunque essere davvero rimosso dal suo posto di giudice a X Factor? Per Sky, non sarebbe in alcun modo facile ignorare l’accaduto, dal momento in cui la compagnia stessa si fonda su valori di inclusione. C’è però la questione “promo” di X Factor, che ormai gira da più di una settimana. Pertanto, non è esclusa, come avanzato da Fran Altomare, la presenza di Morgan alle audizioni, così come nelle fasi di selezione, a quasi un soffio dai live. C’è anche il nodo in Rai con lo show StraMorgan: in molti hanno infatti avanzato la richiesta di allontanamento anche dalla TV di Stato.