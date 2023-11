Fonte: IPA X Factor 2023, le pagelle del primo live: dalla furia di Morgan al “dissing” su Annalisa

Morgan potrebbe essere licenziato da X Factor? Un’ipotesi che si è fatta strada nelle ultime ore, dopo quanto avvenuto nel corso dell’ultimo Live del talent show canoro. Tensioni, battute infelici, momenti da dimenticare: Marco Castoldi – in arte Morgan – è una certezza di ascolti. Non solo per l’indiscutibile talento, ma soprattutto per una dinamica televisiva dove si è sempre destreggiato senza mai piegare il capo. Ora, però, le critiche sono troppe, e gli spettatori chiedono una decisione nei suoi confronti. La più drastica.

Morgan fuori da X Factor: l’indiscrezione

A lanciare l’indiscrezione è Il Fatto Quotidiano. Morgan potrebbe essere a un passo dal licenziamento, stando a quanto affermano delle fonti vicine alla casa di produzione Fremantle. Il suo destino a X Factor sembrava già scritto, dal momento in cui è stato valutato anche per i fatti avvenuti a fine agosto 2023 nel corso dello spettacolo Battiato – Segnali di vita e arte in ricordo di Franco Battiato.

Ma facciamo un passo indietro: perché si sta considerando l’allontanamento di Morgan da X Factor? “Mi vuoi fare da psicologo? Sei troppo depresso per farlo”, tutto è stato amplificato da questa domanda nei confronti di Fedez (se non consideriamo i litigi con Ambra Angiolini e i problemi sorti con la conduttrice Francesca Michielin). Non solo la “stizza” – più che giustificata – di Federico Lucia, ma ha toccato anche tutti coloro che soffrono o hanno sofferto di depressione. Non sono bastate però le scuse, arrivate su Instagram, dove ha ammesso di aver usato la parola depresso in modo sbagliato.

“Utilizzare la parola depresso è una cosa che ho fatto ironicamente, ma più nei miei confronti che nei suoi. La depressione è uno stato che conosco molto bene, perché ho una lunga storia di depressione sia personale che familiare”, ed è qui che ha ricordato proprio il padre. “Si è tolto la vita nel 1988 per qualcosa che oggi verrebbe chiamata depressione, ma allora non si chiamava così”.

La versione di Morgan

A dare manforte all’ipotesi licenziamento, in realtà, non è stato solo Il Fatto Quotidiano, ma anche un’intervista rilasciata da Morgan a Fanpage, proprio nella giornata del 19 novembre 2023. In effetti, ha parlato al passato della sua esperienza nel talent. Un caso? Difficile dirlo, per il momento. “Quello che ho fatto è stato di riportare al centro il concetto di musica come didattica, come cultura, ma non sono riuscito a fare tutto quello che avevo in mente”.

Il lavoro di Morgan, però, è andato ben oltre il Live stesso, come confida nel corso dell’intervista. “È stato molto faticoso e continua ad esserlo perché ho dovuto fare un lavoro piuttosto complesso. Anche interagire nei social coi commenti, essere attivo e rispondere”. L’obiettivo? Cercare di avviare dibattiti sulla musica, sugli artisti giovanili, sui contenuti veri, al di là dello show, di cui rimane maestro. “È un lavoro molto complesso, non è che sono riuscito a fare tutto quello che avevo in mente”.

Perché è stato chiamato a X Factor? È Morgan stesso a spiegarlo: “Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era”. Il Morgan Show, a questo punto, si è spinto un po’ troppo oltre? Quel che è certo è che negli ultimi anni X Factor non ha avuto la linfa di un tempo: il suo ritorno è stato apprezzato dai fan. La decisione, in ogni caso, se così fosse, arriverebbe in tempi brevi.