Morgan fuori da X Factor, il web: “Ipocriti, preso perché facesse casino, cacciato perché l’ha fatto”

Morgan fuori da X Factor, il popolo social accusa: “Ipocriti, non puoi prendere qualcuno perché è in un certo modo e poi cacciarlo perché è esattamente in quel modo"

La cacciata di Morgan da X Factor, nell’aria da qualche giorno, dopo la pessima figura al tavolo dei giudici della scorsa settimana, ripresa da più parti, è stata ufficializzata da una nota di Sky e Freemantle nella mattinata di martedì 21 novembre. “Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni”

Morgan via da XF: decisione inevitabile (ma calcolata?)

Una decisione sicuramente inevitabile, visto il comportamento del giudice nelle ultima puntate, e il polverone mediatico sollevato (si sono esposti sui propri social anche molti personaggi pubblici, condannandone parole e intenzioni). Morgan era particolarmente sopra le righe, ancora più del solito suo, accanito contro la produzione, rea di volerlo svantaggiare, i colleghi, Ambra incompetente, Fedez depresso, la Michielin ignorante (vedi capitolo Graziani), ma che ha comunque sollevato lo sdegno del popolo social, anche di chi Morgan non lo ama a prescindere eppure si chiede: “Non puoi prendere qualcuno perché è in un certo modo e poi cacciarlo perché è esattamente in quel modo“.

Morgan licenziato da XF, la contestazione social

“Cacciare Morgan perché fa casino, richiamarlo dopo anni perché fa casino, mandarlo via dopo qualche puntata perché fa casino”; “X Factor caccia Morgan perché fa il Morgan, poi anni dopo richiama Morgan perché faccia il Morgan e poi ri-caccia Morgan perché fa il Morgan”, scrivono su Twitter.

La sensazione del popolo social è che X Factor sapesse benissimo chi si stava mettendo in casa, lo ha fatto comunque sapendo che gli ascolti sarebbero saliti (e così è stato) salvo poi doversi tutelare come programma per non sporcarsi troppo le mani.

Qualcuno aggiunge: “Morgan fuori da XF2023 a 3 puntate dalla fine non è un modo per riportare alla calma ma per proseguire con la tempesta (con tutto quello che ne verrà e che ovviamente sarà svelato in diretta). XF non ha mai avuto cosi tanta attenzione negli ultimi 4 anni. Ha funzionato. Tutto.”

Morgan, insomma, agli occhi implacabili del web sarebbe non tanto il carnefice giustamente punito, dopo al pessima figura (perché pessima lo è stata, questo è insindacabile) fatta ma la vittima sacrificale, l’agnello immolato al dio Audience, tenuto finché è servito, scaricato quando ha fatto comodo.

Morgan è pozzo di cultura, forse il giudice musicalmente più competente di tutte le edizioni, lo sappiamo noi e lo sa – ahinoi – troppo anche lui, tanto da vantarsi di essere stato il giudice con più vittorie nella storia del programma. Tornato per vincere a mani basse, quando ha capito che si stava mettendo male, ha cominciato a delirare, accusando tutto e tutti, firmando la sua condanna a morte e facendo – questo il senso di ciò che scrivono su Twitter- il gioco calcolato del programma. Che si è portato a casa l’aumento dello share e si gode le ultime puntate in tranquillità.

Peccato , perché la cultura di Morgan era un valore aggiunto al programma, le sue presentazioni dei brani preziose per le orecchie di chi ha voglia di conoscere, sete di sapere di storia della musica. E rimane spesso incantato dalle sue digressioni. Ma il Morgan professore viene poi sempre sopraffatto dal Morgan egocentrico, egoriferito, strabordante, eccessivo, arrogante e offensivo.

Peccato, davvero, perché come scrive qualcuno su twitter: “Se anche solo un ragazzino ha cercato Sergio Endrigo su YouTube, è merito di Morgan”. (E adesso qualcuno salvi gli Astromare)