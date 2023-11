X Factor, le pagelle del 4° live: puntata da dimenticare, tra litigi e tensioni

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Qualcuno si era lamentato del fatto che fino a ieri X Factor sembrasse sottotono e poco “adrenalinico” – alta qualità dei concorrenti ma giudici svogliati e apatici – e con il quarto live sono stati accontentati: è successo di tutto, tra doppia eliminazione – Morgan si è trovato la squadra sterminata: fuori Selmi e i Sickteens – zuffe verbali tra i giudici, Dargen che sembrava posseduto dallo spirito polemico di Morgan e quest’ultimo che ha dato il peggio di sé, tra accuse al programma di volerlo penalizzare, offese ai colleghi e i soliti deliri di onnipotenza. Ma andiamo con ordine:

Francesca Michielin, ironica e autocritica: 8

Francesca Michielin sempre più brava (e bella) apre la puntata con una battuta ironica sul putiferio mediatico scatenato sulla sua presunta gaffe su Graziani: “Sto riuscendo parecchio a farvi commentare sui social”. E dopo essersi destreggiata come meglio poteva tra i battibecchi dei giudici, cercando sempre di riportare il focus sui cantanti, ha terminato con una autocritica sincera: “La settimana scorsa ho fatto una domanda a Colapesce e Dimartino in merito al duetto con Ivan Graziani, e la domanda l’ho formulata proprio di m** . Forse nessuno se ne è accorto eh, però potevo sicuramente dirla meglio”. Touché

Dargen, posseduto dallo spirito di Morgan: 4

Dargen ieri sera non era lui, o forse era lui dopo una serata a base di shottini: prima accusa Morgan di non avere rispetto per gli artisti (“Io rispetto le persone, tutti gli artisti, e dovresti farlo anche tu. Non mi ergo a capo di sta-verga. Dovresti rispettare soprattutto te stesso”), critiche anche sensate dopo il dissing su Annalisa delle scorse puntate ma detto in un momento in cui non c’entrava proprio nulla. Poi fa pace con il compagno di banco mettendosi a confabulare con lui, fregandosene dei cantanti che si stanno esibendo e creando malumore con gli altri giudici (“Se volete farci parlare, gentilmente. Altrimenti vi cagate solo voi due” tuona Fedez)

Morgan completamente fuori controllo: 3

Genio e sregolatezza, ormai si è capito: ma ieri sera del genio Morgan non aveva più manco la lampada, erano solo accuse (contro il programma che favorirebbe gli artisti dei colleghi) contro Fedez (“Sei depresso”) contro la Michielin (“Vai a parlare con Graziani“). Offese che hanno sollevato lo sdegno sui social, dove molti chiedevano una presa di posizione del programma verso i suoi atteggiamenti offensivi. Di contro qualcuno sosteneva che non avesse tutti i torti, nella prima manche i suoi hanno dovuto cantare i brani dei bootcamp altri no, e la perfomance de Il solito Dandy aveva una messa in scena pazzesca contro quelle inesistenti dei suoi, ma come al solito Marco-Morgan è incontinente, quando gli parte la “brocca” non c’è più verso di fargliela ritrovare e le sue accuse, magari giuste, diventano l’incipit di una cascata di insulti gratuiti e fuori luogo.

Ambra, gli artisti al centro del programma: 9

Ambra, quota rosa e materna di X Factor 2023, si sta distinguendo, puntata dopo putata, come la migliore giudice di questa edizione. Realmente innamorata dei suoi ragazzi, che protegge e valorizza, riesce a non farsi travolgere dallo tsunami Morgan, mantenendo calma e distacco, non reagendo alle sue provocazioni, riconoscendo anche quando ha (in parte) ragione e ricordando sempre che al centro del programma ci devono essere gli artisti, i concorrenti, in gara, non le beghe tra i giudici (Ha pure incassato con classe un bacio sulle labbra di Alex dei SickTeens: “Non l’ho chiesto, ma potrei essere la loro zia, va bene così”).

Fedez, composto e corretto: 8

Un plauso anche a Fedez che non sbotta contro Morgan quando gli dà poco elegantemente del depresso, che rimbrotta Dargen di non aver ascoltato Maria (“Sai qual è la differenza tra me e te? Che io il tuo artista l’ho ascoltato, tu la mia no”), che mantiene sempre calma e aplomb in mezzo alla bufera. E zitto zitto, si porta due dei suoi 3 alle battute finali.

Annalisa, la sua riposta a Morgan è da 10

Che Annalisa Scarrone sia bravissima e abbia una voce pazzesca, si sapeva già dai tempi di Amici. Che poi Morgan- e anche Dargen- facciamo della facile ironia sul suo genere leggero poco importa, la sua esibizione di ieri sera ha confermato la sua classe e Bellissima in versione melodica, proprio per riprendere la polemica nata due puntate fa, quando la propose Matteo Alieno, è la migliore e più elegante risposta che potesse dare a Morgan.

Angelica, intensità ed emozione: 8

C’è chi dice che Angelica Bove “canti le canzone tutte uguali” ma quella voce alla Mia Martini, roca e graffiata, è da brividi in uno scricciolo di 19 anni e 160 cm. Applausi!

Mistero Astromare: da ripescati a favoriti del pubblico

Qualcuno si chiede se abbiano un call center in Albania visto che considerati i meno forti fra i concorrenti in gara, ripescati all’ultimo minuto, continuano a passare, puntata dopo puntata. Nonostante le performance non sempre all’altezza (“Stasera siete stati un disastro” gli dice Fedez). Ironia della sorte: Morgan, accusato di volerli sabotare, ha perso tutti i propri artisti ed è rimasto solo con loro. Gli unici che non aveva scelto ma che si era ritrovato dal ripescaggio: il karma, direbbe qualcuno.

Sarafine, un altro pianeta: fuori classifica

La cantante più raffinata del programma, osannata da giudici e pubblico, mi fa lo stesso effetto che mi facevano i film russi quando studiavo Cinema all’Università: è troppo per me, non ci arrivo, non mi emoziona. E mi cospargo il capo di cenere.

Maria Tomba, la solita bomba: 8

Che dire di questa ragazza bomba di simpatia e di energia? Tutto quello che fa lo affronta con il sorriso e una vitalità pazzesca, che sia America di Gianna Nannini o September di Earth Wind e Fire. Le possono pure togliere pigiamino e ciabatte, ma resta il nostro cartone animato (e cantante) preferita. VIVA MARIA!

Il Solito Dandy, fuoriclasse penalizzato dai giudici: 7

Il Solito Dandy, insieme a Maria, è anche lui tra i nostri preferiti: bravissimo, eclettico, vero animale da palcoscenico che trascina ed emoziona. Partito in sordina rispetto ad altri, ha conquistato il pubblico. Peccato che ieri sera la sua esibizione sia stata teatro di polemiche tra i giudici e lui ne abbia subito le conseguenze. C’è rimasto molto male, dopo le accuse di Morgan e il suo viso era la fotografia del suo disagio. Qualcuno riporti all’ordine i giudici o a farne, le spese, si è visto, sono i cantanti. E il programma.