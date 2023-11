X Factor 2023, gli eliminati del quarto Live sono i SickTeens e Selmi

Fonte: Ufficio Stampa Sky I giudici di "X Factor": da sinistra Dargen D'Amico, Morgan, Ambra

Due eliminati al quarto Live di X Factor 2023: i SickTeens e Selmi. Lo si sapeva, era stato anticipato dalla produzione, ma la botta per i fan è comunque dura da digerire. In un’edizione ricca di litigi, gaffe e diatribe tra i giudici, che spesso e volentieri rubano la scena ai talenti nelle loro squadre, quello che risuona alla fine di ogni puntata è l’infrangersi di giovanissimi sogni di palchi e musica. Certo per i concorrenti eliminati dal talent non finisce qua, tanta è l’esposizione e la fama, ma per i fan che si affezionano ai singoli cantanti e musicisti a ogni puntata è più difficile dirgli addio.

X Factor 2023, gli eliminati del quarto Live

La puntata andata in onda giovedì 16 novembre ha visto una doppia dolorosa eliminazione. A lasciare la gara sono stati i SickTeens e Selmi. Si è trattato di un Live ricco di emozioni, guidato dalla sapiente conduzione di Francesca Michielin, alla quale va il merito di aver saputo gestire gli incontenibili giudici durante la serata. La conduttrice è stata presa di mira per una gaffe nel terzo Live e anche Morgan non ha mancato nella puntata di ieri di mandarle una frecciata in merito alla frase su Ivan Graziani. Lo show ha proposto al pubblico diverse grandi performance dei giovani artisti in gara, un ospite attesissima, qualche immancabile polemica, con protagonisti i giudici Fedez, Morgan, Ambra e Dargen D’Amico, e, appunto, ben due eliminazioni.

Il primo addio al programma arriva subito all’attacco della puntata, quando tutti i concorrenti vengono chiamati su una navicella per lo spaziale numero della giostra. Ognuno dei cantanti gara è stato chiamato a dare il meglio, cantando il proprio cavallo di battaglia velocemente e alternandosi con gli altri talenti. Il primo verdetto della serata è arrivato come una fulmine a ciel sereno alla fine dello scontro: ad essere eliminato è Selmi, della squadra di Morgan. Niente quarto Live per lui dunque.

Annalisa ospite della serata canta “Euforia”

Per dare tempo ai cantanti e al pubblico in studio e a casa di riprendersi, sul palco viene accolta la grande ospite della serata: Annalisa. Dopo una prima manche così fulminea serviva certo un momento di stacco e ripresa. La regina del pop italiano e degli ascolti ha presentato una emozionante versione piano e voce di Bellissima per poi presentare il nuovo singolo, Euforia.

Tanta, tantissima attesa per il suo arrivo sul palco, soprattutto dopo i commenti che Morgan le aveva dedicato nelle scorse puntate, che avevano causato non poca confusione sul web. Ma Annalisa, con la classe che la contraddistingue, si è limitata a cantare i suoi brani, lasciando poi lo spazio ai concorrenti.

Il ballottaggio

Dopo l’eliminazione di Gaetano nel terzo Live l’attesa per l’ultimo eliminato della serata era grande. Per il secondo giro di eliminazione i cantanti si sono dovuti cimentare in canzoni a tema “car songs“, brani perfetti per accompagnare lunghi viaggi. Ironic di Alanis Morrisette interpretata dagli Stunt Pilots, Tutto il resto è noia di Sarafine e molte altre che sono piaciute al pubblico e che, onestamente hanno anche fatto molto ballare i fan a casa. In particolare Angelica del team di Ambra ha cantato I’ve Been Loving You Too Long di Otis Redding con un’intensità impressionante e una scenografia bellissima.

La tornata di performance si è conclusa con il ballottaggio tra Settembre e i SickTeens, che dopo l’ultima esibizione vengono mandati a casa dalla giuria che sceglie di salvare il cantante.