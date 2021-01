Christiane Filangieri: da Miss Italia a Mina Settembre, tutto sull’amatissima attrice

Attrice, ex modella e donna dalle mille passioni. Sono tante le cose da scoprire su Christiane Filangieri, interprete amatissima dal pubblico italiano, oggi ospite nel salotto di Da noi...a ruota libera per parlare di Mina Settembre, fiction di Rai1 in cui recita al fianco di Serena Rossi e Valentina D'Agostino. Una deliziosa chiacchierata con la padrona di casa Francesca Fialdini, trasformata in un'occasione per conoscere qualcosa in più sulla bella Christiane, che nel tempo ha saputo far breccia nei cuori di milioni di telespettatori.