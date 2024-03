Fonte: GettyImages - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Apameh Schönauer, chi è la nuova Miss Germania

Quella di Apameh Schönauer è una storia bella, una di quelle in cui una donna riesce a dimostrare tante cose. Come, per esempio, che la bellezza non coincide con l’età. Oppure che si può essere brave sul lavoro e essere anche madri. Tutti aspetti che, fino a qualche anno fa, potevano sembrare incompatibili. Almeno nell’immaginario di una fetta di società.

La storia di Apameh Schönauer, però, ha anche qualche ombra. Non sua, di quelle che vengono create dagli altri. Perché, dopo la sua elezione a Miss Germania 2024 è stata vittima di pregiudizi e razzismo. La ragione? È di origini iraniane e tanto è bastato ad accendere le polemiche.

Apameh Schönauer, chi è la Miss Germania 2024

Apameh Schönauer ha 39 anni, è mamma di due bambini ed è un’architetta. Vive a Berlino da 33 anni, prima era a Teheran in Iran, dove è nata e dove sono le sue origini. Da lì se n’è andata insieme alla famiglia quando aveva sei anni.

Capelli ricci, un sorriso coinvolgente, ha vinto la fascia come Miss Germania. Sul sito della manifestazione ha detto di sé: “La mia missione è incoraggiare le giovani donne a diventare la versione migliore di sé stesse, sviluppare fiducia in sé stesse e pensare in grande – si legge -. Sostengo le donne nel mio ambiente immediato attraverso un coaching personale o l’opportunità di entrare a far parte del mio team di architettura internazionale”.

È un’attivista, impegnata a favore delle donne e ha dato vita alla rete Shirzan che supporta le donne svantaggiate e oppresse.

“Sono arrivata in Germania dall’Iran quando avevo 6 anni – si legge ancora sul sito – e ho imparato quanto sia difficile e importante integrarsi, ma allo stesso tempo formulare i propri sogni e seguire costantemente la propria strada”.

Miss Germania non è un concorso di bellezza e basta, ma è un progetto diverso: “Cerchiamo donne che si assumano responsabilità – si legge sul sito – e fungano da modello, dando così forma a una società cosmopolita e moderna”.

Le polemiche su Miss Germania 2024, ma non solo

Quali sono i canoni di bellezza? Esistono delle regole assolute? Sono queste le domande che ci facciamo quando ci rendiamo conto che una donna bellissima come Apameh Schönauer, impegnata nel sociale, che è riuscita a spiccare nel lavoro e a costruirsi una famiglia, viene insultata sui social per le sue origini e per la sua età.

Perché nonostante abbia la cittadinanza tedesca – come viene riportato da Io Donna – molti evidentemente non la considerano tale e questo ha dato il via a insulti di tipo razziale. E anche per la sua età, quando il limite anagrafico – secondo La Repubblica – è stato rimosso nelle nuove regole del concorso.

A Stern la neoeletta Miss Germania 2024 ha detto: “Mi aspettavo venti contrari, ma non in questa misura. Ma onestamente, rafforza la mia convinzione che la mia missione non potrebbe essere più importante o tempestiva in questo momento”.

Poi ha aggiunto di non conoscerne la quantità: “Non li guardo nemmeno tutti. So che ce n’erano molti su Instagram e YouTube. La mia famiglia e i miei amici preoccupati mi stanno chiamando in questo momento e mi dicono: siamo qui per te e siamo orgogliosi di te. La sicurezza dei miei figli è importante per me. Ma non ho ancora avuto paura per me stessa”.

Una cosa è certa: il vento sta cambiando e porta con sé una nuova visione della donna.