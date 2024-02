Karolina Shiino, chi è Miss Giappone 2024 che ha rinunciato alla corona

Divenuta un caso mediatico per la scelta di rinunciare alla corona di Miss Giappone 2024, la storia di Karolina Shiino ha fatto il giro del mondo per via della sua particolarità e delle tante critiche ricevute non solo a causa delle sue origini, ma anche per la sua relazione sentimentale. Scopriamo qualcosa di più sulla ragazza travolta dalle polemiche dopo la vittoria del Grand Prix Miss Japan 2024.

Chi è Karolina Shiino

Karolina Shiino, una giovane di 26 anni originaria dell’Ucraina, ha vissuto un’inizio di vita segnato da un profondo cambiamento. Nata da genitori ucraini, il suo destino ha preso una svolta significativa all’età di cinque anni, quando è stata adottata e ha lasciato la sua terra natale per trasferirsi a Nagoya, nel cuore del Giappone. Lì, immersa in una realtà culturale e sociale completamente diversa, ha abbracciato con passione gli usi e i costumi del suo nuovo Paese, frequentando le scuole locali e crescendo affiancata dai suoi coetanei. Tuttavia, non tutto è stato facile per Karolina: le difficoltà legate all’integrazione sono state una costante nella sua vita, poiché le sue origini straniere hanno rappresentato un ostacolo per il suo pieno inserimento nella società giapponese.

Il 22 gennaio 2024 Karolina partecipa e vince il Grand Prix Miss Japan 2024, scelta da una giuria di 30 giudici che hanno votato la “bellezza giapponese” tra 12 finaliste basandosi su tre aspetti: umani, fisici e comportamentali. Un riconoscimento dedicato alla “migliore rappresentazione dei tratti estetici di tutte le donne giapponesi” che si è trasformato in un evento molto particolare, considerando che la modella è stata la prima persona di discendenza europea a vincere questo premio. Il riconoscimento ha emozionato moltissimo la ragazza, che nel suo discorso di ringraziamento ha esternato in perfetto giapponese quanto fosse felice di essere stata riconosciuta come cittadina nipponica.

Le polemiche e la rinuncia alla corona

Nonostante la felicità di Karolina Shiino, la scelta di eleggerla Miss Giappone 2024 ha destato non poche polemiche, non solo perché, secondo i critici, i suoi tratti non rispecchiano la bellezza nipponica, ma soprattutto per via delle sue origini, chiaramente lontane da quelle giapponesi. “Questa persona che è stata scelta come Miss Giappone non è nemmeno un mix di giapponese ma pura ucraina al 100%. Capisco che è bella, ma questa è ‘Miss Giappone’” viene scritto su X. E ancora:“Se fosse per metà giapponese, non ci sarebbero problemi. Ma è etnicamente giapponese allo 0 per cento e non è nemmeno nata in Giappone”.

La scelta di rinunciare al titolo, però, non è legata al tema della sua identità nazionale. Come confermato dagli organizzatori e riportato da ANSA, Karolina Shiino ha rinunciato alla corona di Miss Giappone dopo che il tabloid Shukan Bunshun ha svelato la relazione della modella con un uomo sposato. Uno scoop che, oltre sconvolgere l’opinione pubblica, ha portato a una decisione che non era mai accaduta prima, e che il comitato ha voluto commentare scusandosi con le parti interessate e annunciando che il titolo resterà vacante per il resto dell’anno.

Dopo un’iniziale smentita riguardo la relazione, la ragazza ha deciso di dire la verità e di commentare l’accaduto tramite un messaggio sul suo profilo Instagram: “Mi dispiace profondamente per l’enorme problema causato e per aver tradito la fiducia di coloro che mi hanno sostenuta. Non sono riuscita a dire subito la verità perché confusa e impaurita.”