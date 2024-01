Fonte: IPA Arianna David racconta l'anoressia e il difficile rapporto col cibo

Arianna David è stata eletta Miss Italia nel 1993. Sono trascorsi tanti anni da quel giorno che ha cambiato per sempre la sua vita, che le ha donato la fama. Ma per una ragazza di 18 anni può essere difficile affrontare il rapporto con il proprio corpo quando viene esposto in modo tanto eclatante. Ognuna di noi lo affronta in modo diverso e alcune, purtroppo, fanno i conti con delle insicurezze talmente forti da sfociare in veri e propri disturbi alimentari. La David ha raccontato al Corriere della Sera di essere arrivata a pesare appena 39 chili, un momento difficile e spaventoso dal quale ha ammesso di non essere uscita del tutto.

Arianna David e l’incubo dell’anoressia

Quando nel 1993 è stata eletta Miss Italia di disturbi alimentari si parlava ancora troppo poco. Per ogni ragazzina arriva quell’età in cui il rapporto con il proprio corpo vacilla, complice la voglia di apparire sempre “perfette”, di conformarsi a dei canoni di bellezza su cui si fondano le proprie certezze. Ma che, alla fine, più che farci sentire accettate dagli altri ci rendono ancor più insicure e questa insicurezza, talvolta, può assumere le sembianze di un “mostro” da cui è difficile liberarsi.

Arianna David ne ha parlato apertamente in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha affrontato senza troppi giri di parole proprio quel periodo buio. “Sono sempre stata una bambina magra, ma negli anni del liceo il mio corpo ha iniziato a cambiare. Mangiavo perché mi piaceva mangiare e alla fine ho preso chili. I compagni di scuola mi prendevano in giro, mi facevano trovare disegni alla lavagna con la mia faccia sopra un corpo da pera. All’epoca non ci facevo caso, ma ero arrivata a pesare 65 chili”, ha ammesso.

Per partecipare a Miss Italia ha chiesto l’aiuto di un endocrinologo per rimettersi in forma, arrivando a pesare 52 chili per i suoi 173 cm di altezza. Aveva 18 anni e poco tempo dopo è arrivata l’anoressia: “Avevo l’incubo di diventare grassa. Già mi prendevano in giro per il mio accento romano, non avrei sopportato di essere derisa anche per il mio peso – ha spiegato, ricordando il momento esatto in cui ha capito che qualcosa non andava -. Quando sono arrivata a pesare 39 chili e a non avere più il ciclo mestruale per un anno. Lì mi sono messa paura. Ma prima non era così. Mi sentivo forte. Sentivo che potevo decidere su e di me stessa, potevo scegliere se vivere o morire“.

Arianna David, le ricadute e il rapporto con il cibo

Non è facile raccontare a cuore aperto il momento esatto in cui si perde il controllo, toccando il fondo, neanche a 50 anni. Ma il problema di cui ha parlato l’ex Miss Italia accomuna, purtroppo, moltissime ragazze più o meno giovani ed è per tale ragione che, anche mediante i social, cerca sempre di dare un sostegno alle “mamme disperate” che le scrivono. Arianna David ha ricordato l’importanza dei centri “utilissimi per chi soffre di queste problematiche” e che “è importante che siano e restino centri pubblici” per chi non può permettersi il lusso di godere dell’assistenza in forma privata.

“Non se ne esce mai veramente – ha ammesso, ricordando di essere ricaduta più volte in quel tunnel – anche dopo le gravidanze. Quando ti guardi allo specchio non ti piaci mai, ma non è una percezione reale. E sono trenta anni che me la porto dentro”. Oggi pesa 47 chili, porta una taglia per bambini e non è mai riuscita a recuperare un rapporto sano con il cibo. Un racconto triste ma reale che ci riporta a un fatto recente: con la Legge di Bilancio 2024 è stato cancellato il fondo destinato alle cure dei disturbi alimentari (DCA).