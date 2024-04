Arianna Errigo, TsunAry per gli amici, è una campionessa assoluta e un esempio per tutte le donne che conciliano lavoro e maternità

Fonte: IPA Arianna Errigo

La schermitrice Arianna Errigo è stata scelta, insieme con il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, per rappresentare l’Italia come portabandiera alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Un vero e proprio idolo, la Errigo, tanto celebre per una parte del Paese quanto quasi sconosciuta per l’altra. Scopriamo allora chi è, tra vita privata e carriera.

Chi è Arianna Errigo

Il 13 giugno, alle ore 11.00 al Quirinale, Arianna Errigo riceverà il Tricolore dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà ovviamente affiancata dal collega campione olimpionico, Gianmarco Tamberi. Un onore che sugella una carriera spettacolare della schermitrice.

Nata a Monza il 6 giugno 1988, Arianna Errigo compirà 36 anni tra poco. Si tratta di un’atleta di caratura mondiale, specializzata in fioretto e sciabola. Quella di Parigi è per lei la quarta partecipazione olimpica e, nel corso degli anni, ha trovato spazio in un albo molto speciale, quello delle atlete in grado di raggiungere traguardi mondiali con due armi.

Il suo score olimpico è di tre medaglie, tutte nel fioretto: un argento a Londra 2012, individuale, un oro a Londra a squadre e un bronzo a Tokyo 2020 a squadre. Ben più ricco il baule dei ricordi per quanto riguarda i Mondiali. Tra individuali e squadre, infatti, ha collezionato 10 ori, tutti nel fioretto, così come 7 argenti e 5 bronzi, dal 2009 al 2023.

Vita privata: in pedana dopo il parto

La maternità rappresenta spesso uno scoglio gigantesco per le donne che lavorano. Ciò a causa di pregiudizi e di un sistema malsano. L’Italia vuole più figli ma, al tempo stesso, giudica, discrimina e ostacola chi li mette al mondo.

In questo lo sport offre uno spiraglio di luce. Arianna Errigo è tornata in pedana 366 giorni il Mondiale del Cairo del 22 luglio 2022, ma soprattutto meno di 5 mesi dopo aver partorito i suoi gemelli Mirea e Stefano. Lontana per un anno dalla scherma, per poi ritrovare il suo giusto e meritato posto ai Mondiali di Milano. Un’impresa personale maestosa, che dà speranza a tante. Il tutto coronato dal titolo iridato a squadre e dall’argento individuale.

“Portabandiera di Parigi 2024 insieme a Gianmarco Tamberi! Il cuore mi scoppia di gioia! Avete presente quando non ci credi neanche dopo che te lo hanno detto?”.

Scendiamo però un po’ più nel privato di questa grandissima atleta. Arianna Errigo è sposata con il suo allenatore, Luca Simoncelli. La coppia si è sposata il 26 giugno 2019. Il tutto in una location meravigliosa, quella del Castello di Santa Severa. Una coppia terribilmente affiatata, che condivide la passione per lo sport a tutto tondo ma che, al tempo stesso, sa ben dividere il mondo atletico da quello privato. Chi le vuol bene e la conosce da tanto, la chiama TsunAry, perché è impulsiva e in pedana riesce spesso a chiudere gli assalti in tempi brevi, travolgendo le avversarie. Al tempo stesso, però, tra le mura di casa ritrova e ama la propria quiete, cucinando e prendendosi cura dei cani che adora. Dal 2023, però, la priorità tra le mura domestiche non possono che averla i suoi due bimbi.