Chi è Jessica Rossi, la tiratrice a volo alle Olimpiadi 2024

Fonte: Getty Images Jessica Rossi

Jessica Rossi, un nome che brilla nel panorama sportivo italiano e mondiale, è un esempio di dedizione, talento e determinazione. Campionessa italiana di tiro a volo, Jessica ha scritto pagine importanti nella storia di questo sport, diventando un’ispirazione per molti giovani atleti. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Jessica Rossi

Nata il 7 gennaio 1992 a Renazzo, frazione del comune di Cento in provincia di Ferrara, Jessica Rossi è una giovane campionessa di tiro a volo. La sua passione per questo sport nasce prestissimo, anche grazie alle orme lasciate dal padre Ivan, anche lui campione italiano. Dopo essersi trasferita a Crevalcore insieme alla sua famiglia, Jessica inizia gli allenamenti sotto il bellissimo sostegno dei genitori: la madre, oltre ad accompagnarla, ha scelto di prendere il porto d’armi pur non sparando proprio per aiutare la figlia allora minorenne.

Dopo aver esordito in campo internazionale al campionato mondiale di tiro 2007, ha ottenuto un sesto posto ai Mondiali del 2008 e un quinto posto ai campionati europei. A 17 anni ha vinto il campionato italiano, il campionato europeo e il campionato mondiale di tiro, iniziando una serie di vittorie che ben presto l’hanno portata a brillare.

Dopo essere entrata nelle Fiamme Oro, ad aprile 2012 ha ricevuto il Collare d’oro al merito sportivo e, alle Olimpiadi di Londra, ha vinto la medaglia d’oro nel trap femminile ottenendo un record di 75/75 nelle qualificazioni e 24/25 in finale. Un traguardo che Jessica ha voluto dedicare ai suoi conterranei colpiti dal terremoto del maggio 2012.

Fonte: Getty Images

Jessica Rossi portabandiera a Tokio 2020

Dopo l’enorme soddisfazione di Londra 2012, Jessica ha continuato la sua carriera nel tiro a volo portandosi a casa una serie di vittorie: nel 2013 vince l’oro ai Giochi del Mediterraneo, al Campionato mondiale di Lima e a quello europeo di Suhl, diventando Sportiva dell’anno per la Gazzetta dello Sport. Arrivata sesta ai Giochi Olimpici di Rio 2016, Jessica procede spedita guadagnandosi una serie di medaglie fino ai Giochi di Tokio 2020, evento in cui è stata scelta come portabandiera italiana insieme a Elia Viviani, un onore che a Parigi sarà tutto di Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi.

“Fare la portabandiera stata una delle emozioni più belle della mia vita, da accostare all’oro olimpico.” Ha raccontato in un’intervista: “Per un atleta oltre l’oro non pensavo si potesse raggiungere altro, invece essere la portabandiera per la propria nazione è un qualcosa in più. Si tratta di un riconoscimento importantissimo, soprattutto a Tokyo dove venivamo da un periodo difficile a causa del Covid. Si è trattato quasi di una rinascita ed entrare nello stadio vuoto ha avuto un grande impatto emotivo perché una persona si aspetta di entrare con il tifo del pubblico, invece lì era completamente deserto.”

Fonte: Getty Images

Ora, dopo aver vinto la finale della gara individuale di trap femminile del tiro a volo ai Giochi Europei di Cracovia 2023, l’atleta si prepara per le Olimpiadi di Parigi ed è tra le favorite per la vittoria. Arrivando come vicecampionessa mondiale in carica, i fan potranno vederla nella fossa olimpica il 30 e 31 luglio.