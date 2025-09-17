Jessica Alba di nuovo innamorata: alla New Fashion Week splende insieme a Danny Ramirez

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Jessica Alba

A chi credeva che solo l’estate fosse la stagione perfetta per le nuove storie d’amore, l’autunno sta già dando lezioni di romanticismo. In questi giorni, infatti, a tenere banco sono alcune coppie vip amatissime e seguitissime come quella composta da Bradley Cooper e Gigi Hadid e anche quella che vede protagonista Jessica Alba. L’attrice, icona di eleganza e fascino, ha saputo passare con naturalezza dal grande schermo all’imprenditoria, costruendo un vero impero nel mondo beauty e lifestyle. Da sempre riservata sulla sua vita privata, oggi torna sotto i riflettori per un motivo che nulla ha a che fare con il lavoro: durante la Fashion Week di New York l’attrice è stata sorpresa in dolce compagnia di Danny Ramirez, anche lui protagonista di Hollywood. Una coppia inaspettata, magnetica e già al centro del gossip internazionale che promette di farci sognare.

Jessica Alba, il nuovo amore si chiama Danny Ramirez

New York in questi giorni di Fashion Week non è solo sfilate, passerelle e flash dei fotografi: tra i riflessi dei grattacieli e il ritmo frenetico della Grande Mela, a catturare l’attenzione dei paparazzi è una coppia che sembra uscita da un film romantico. Jessica Alba, attrice e imprenditrice che ha saputo trasformare il suo talento in un impero con The Honest Company, è stata avvistata mano nella mano con Danny Ramirez, attore che ha già lasciato il segno in pellicole come Top Gun: Maverick e nella serie The Last of Us. Il loro ingresso in scena così carico di complicità ha subito catalizzato l’attenzione generale.

La coppia è stata immortalata a passeggio tra le vie di Manhattan con lei bellissima ed impeccabile come sempre, arrivata in città per assistere ad alcuni dei defilé più griffati come quello di Tory Burch; lui con jeans strappati, giacca sportiva e cappellino da baseball, è sembrato molto più a suo agio con un look casual, proprio da ragazzo della porta accanto.

Quella che è apparsa chiara e palpabile fin dall’inizio è stata la chimica tra di loro, fatta di sguardi e risate, e che sembra proprio avere tutte le sfumature di un amore travolgente.

Jessica Alba d’altra parte è fresca di separazione: proprio a gennaio 2025 aveva annunciato di aver deciso di separarsi dal marito, il produttore cinematografico Cash Warren, al quale era legata dal 2008 e con il quale ha avuto tre figli. Nel tempo la coppia non era stata immune a voci di crisi che, puntualmente, i diretti interessati erano sempre pronti a smentire. Ma ora, vedendola così felice e innamorata accanto a Danny, sembra proprio che l’attrice abbia deciso di aprire un nuovo capitolo della sua vita privata.

Anche Danny Ramirez, nonostante la giovane età, non è estraneo al fascino dei riflettori quando si parla di sentimenti: negli ultimi anni gli sono stati attribuiti flirt con colleghe di set e modelle, mai davvero confermati, ma sempre sufficienti a farlo finire sulle pagine dei tabloid.

Jessica Alba, dal successo cinematografico alla sua azienda etica

Jessica Alba è diventata un volto noto di Hollywood già nei primi anni Duemila, con ruoli che le hanno garantito non solo celebrità ma anche credibilità sul grande schermo. Ha brillato in pellicole memorabili come Honey, che l’ha lanciata come protagonista, proseguendo poi con i Fantastici Quattro, dove ricopriva l’indimenticabile ruolo della Donna Invisibile, e poi ancora Sin City e varie commedie romantiche.

Ma Jessica non si è fermata lì e, partendo dalla sua esperienza personale con la difficoltà di trovare prodotti per la casa e per l’infanzia privi di sostanze nocive, è nata l’idea della sua azienda The Honest Company, fondata nel 2011 insieme a Christopher Gavigan e Brian Lee.

L’azienda dell’attrice è cresciuta a vista d’occhio e, in pochi anni, ha lanciato decine di prodotti definiti “clean”, sicuri per la cura della pelle, la pulizia della casa e l’igiene dei più piccoli, costruendo così un impero basato su ingredienti naturali, packaging sostenibile e trasparenza etica. Oggi The Honest Company è un marchio pubblico quotato in borsa con guadagni di centinaia di milioni di dollari e una visione che incarna l’ideale di bellezza e lifestyle sicuro e sostenibile che Jessica Alba ammira di più, includendo anche prodotti per la skincare, make-up, integratori e articoli per la casa.