Danny Ramirez, chi è il nuovo amore di Jessica Alba

Nuovo amore a Hollywood? A pochi mesi dal divorzio da Cash Warren, Jessica Alba avrebbe infatti iniziato una relazione con il collega Danny Ramirez. Ma chi è il giovane attore che ha rubato il cuore della diva americana?

Chi è Danny Ramirez, il nuovo flirt di Jessica Alba

Dopo Jennifer Aniston, anche Jessica Alba (44 anni) avrebbe trovato un nuovo amore. L’attrice americana è stata infatti avvistata all’aeroporto di Cancun in compagnia del collega Danny Ramirez: i due, secondo la stampa d’Oltreoceano, avrebbero trascorso alcuni giorni in Messico prima di tornare a Los Angeles. Se si tratti di un breve flirt o di una nuova storia d’amore dopo il recente divorzio da Cash Warren solo il tempo lo dirà, ma l’attore di origini colombiano‑messicane è sicuramente uno degli uomini più invidiati del globo.

Nato a Chicago nel 1992, Danny è cresciuto a Miami ed è stato uno sportivo a livello agonistico: prima di dedicarsi alla recitazione, infatti, ha praticato calcio e football americano, che ha dovuto abbandonare a causa di diversi infortuni. Dopo aver studiato alla prestigiosa Tisch School of the Arts di New York, ha iniziato ad ottenere piccole parti in serie tv come The Affair, Orange is the new black e Blindspot. I suoi ruoli più importanti, tuttavia, sono quello di Manny Alvarez nella seconda stagione di The Last of Us e, soprattutto, del tenente Mickey “Fanboy” Garcia in Top Gun: Maverick. Altrettanto promettenti i suoi progetti futuri: Ramirez sarà infatti il nuovo Falcon in in Avengers: Doomsday.

Non si hanno informazioni, invece, sulla sua vita privata: il 32enne non sarebbe mai stato sposato e non avrebbe figli, ma non si sa nulla in merito alle sue ex fidanzate.

Jessica Alba, la situazione dopo il divorzio

Jessica Alba si è separata dal marito Cash Warren lo scorso febbraio. I due erano sposati da ben 16 anni, e sono genitori di tre bambini: Honor Marie, nata nel 2008; Haven Garner, nata nel 2011; e Hayes Alba, nato nel 2017. Il divorzio si sarebbe consumato a causa di “differenze inconciliabili”, ma sarebbe avvenuto in termini amichevoli, anche per salvaguardare la serenità dei figli. La protagonista di Sin City sarebbe rimasta molto segnata dalla fine della storia, e avrebbe intenzione di restare single, almeno per il momento: “Da quando ha divorziato, sta ricevendo molte attenzioni. Ne è lusingata e si sta sicuramente godendo il fatto di essere di nuovo single. È uscita con alcune persone, ma nulla di serio: è concentrata su se stessa e sui suoi figli. In questo momento non è interessata a una relazione”, ha rivelato una fonte a People.

A maggio un’altra fonte aveva invece spiegato a Us Weekly che Jessica sarebbe uscita con qualcuno, senza tuttavia “frequentare nessuno in particolare”. Non è chiaro se Danny Ramirez le abbia fatto cambiare idea, ma nel frattempo l’attrice, che si era dedicata maggiormente all’imprenditoria fondando la compagnia The Honest Company, è pronta anche a tornare sul grande schermo: Jessica sta infatti lavorando con Orlando Bloom al thriller The Mark, le cui riprese si stanno svolgendo in Australia. Il prossimo anno, invece, dovrebbe arrivare al cinema Maserati: The Brothers, in cui recita accanto a Anthony Hopkins, Andy García e Michele Morrone.