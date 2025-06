Jessica Alba insieme alla figlia Honor: il look mamma-figlia che incanta Venezia

IPA Jessica Alba e la figlia Honor

Si spengono i riflettori su quello che è stato, senza ombra di dubbio, il matrimonio del secolo: quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Ma se la cerimonia si è conclusa, non si placano i commenti, tra applausi e critiche neanche troppo velate, su ospiti, look ed eccessi da red carpet. Tra i volti noti che hanno animato le nozze più chiacchierate dell’anno, una presenza ha messo d’accordo tutti: quella di Jessica Alba, arrivata a Venezia in compagnia della figlia Honor Warren. Eleganti, affiatate e luminose, Jessica e Honor sono state protagoniste di un weekend da favola e hanno conquistato tutti con i loro look raffinati.

Jessica Alba, a Venezia con la figlia Honor: gli scatti glamour

Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez continuano a far parlare anche a festeggiamenti conclusi: dopo aver catalizzato per diversi giorni l’attenzione mondiale sulla città di Venezia, complici le numerose celebrità che sono sbarcate nella città lagunare, a tenere banco ora sono gli scatti condivisi dalle star presenti.

Tra i numerosi ospiti vip, anche una splendida Jessica Alba: l’attrice, giunta a Venezia in occasione del matrimonio, è arrivata in compagnia della figlia Honor Warren, condividendo con lei un weekend all’insegna del glamour e della mondanità. Mamma e figlia, complici e affiatate, hanno partecipato alle celebrazioni in grande stile, attirando l’attenzione di tutti i presenti per il loro look sofisticato e la loro innata classe.

Tra ospiti illustri e scenari da sogno, Jessica Alba ha saputo distinguersi con grazia, confermando ancora una volta il suo status di icona internazionale. Anche Honor, ormai adolescente, ha mostrato un portamento elegante e una presenza scenica da vera protagonista. Le due hanno rappresentato perfettamente l’unione tra raffinatezza e dolcezza familiare, regalando ai fotografi scatti memorabili.

La cerimonia, tenutasi in una delle location più esclusive di Venezia, ha unito il fondatore di Amazon e la giornalista americana in un evento sontuoso. Ma tra tante stelle, la luce di Jessica e Honor ha brillato in modo unico. A confermarlo ci pensano gli scatti Instagram condivisi proprio dalla protagonista de I Fantastici 4 che ha condiviso sui social una serie di foto che la ritraggono in compagnia della figlia.

Le due, fotografate nel lussuoso Hotel Cipriani dove hanno alloggiato durante il soggiorno veneziano, sono apparse più glamour che mai: Jessica con uno splendido abito verde smeraldo in chiffon firmato Zuhair Murad e Honor con un romanticissimo abito di Self-Portrait tempestato di strass e paillettes floreali, con corsetto e balze.

Jessica Alba e Honor Warren, beauty look coordinati a Venezia

Dalle sorelle Kardashian, che hanno monopolizzato l’attenzione di tutti con i loro look audaci, all’attesissima coppia formata dalla top model Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio, passando per Orlando Bloom fresco di separazione da Katy Perry: a Venezia le star non sono di certo mancate.

Tra abiti da sogno, grandi sorrisi e un glamour sfarzoso, il matrimonio Bezos-Sanchez ha reso l’ultima settimana di giugno la più movimentata di sempre. A brillare però ci hanno pensato Jessica Alba e la figlia Honor, avuta dall’ex marito e produttore cinamatografico Cash Warren.

Honor, che ha anche due fratelli più piccoli – ovvero Haven e Hayes – ha incantato tutti con i suoi 17 anni di puro splendore: la presenza a Venezia insieme a mamma Jessica è stata anticipata da uno splendido video pubblicato il 7 giugno in occasione proprio del compleanno di Honor, mostrando una volta in più la profonda complicità mamma-figlia.

Le due donne, dopo l’apparizione al recente Roland Garros, hanno conquistato tutti con la loro semplicità e la loro bellezza autentica, sfoggiando anche un make-up e un hairstyle coordinato ed impeccabile, nei toni del beige e del bronzo.

L’attrice inoltre sembra aver ritrovato l’amore dopo la separazione dal papà di Honor: qualche settimana fa infatti è stata paparazzata a passeggio in un giardino insieme ad un uomo misterioso al quale. ad un certo punto, ha preso con affetto la mano.