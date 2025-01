Jessica Alba e Cash Warren divorziano dopo 16 anni di matrimonio

Fonte: Getty Images Le coppie scoppiate del 2024

Era una delle coppie più longeve dello showbiz d’oltreoceano: il passato però è d’obbligo visto che anche Jessica Alba e Cash Warren si sono detti addio, dopo quasi 17 anni di matrimonio. La notizia del divorzio è arrivata dopo che l’attrice e il produttore cinematografico sono stati avvistati più volte senza fede al dito, lasciando intendere che tra i due ormai i rapporti siano irrecuperabili.

Una degli amori più invidiati e ammirati di Hollywood sembra giunto al capolinea: secondo TMZ Jessica Alba e Cash Warren si sono detti addio dopo sedici anni di matrimonio e tre figli. Secondo quanto riportato dal sito di gossip statunitense, una fonte vicina alla coppia ha svelato che i due non sarebbero semplicemente in crisi, ma avrebbero deciso di separarsi e sarebbero prossimi al divorzio.

“Non è chiaro cosa li abbia portati a questa decisione”, si legge sul portale, ma i segnali che qualcosa si sia rotto sono diventati sempre più evidenti: nelle ultime settimane si sono moltiplicate le uscite pubbliche senza fedi nuziali, senza dimenticare qualche assenza di troppo a eventi importanti. L’ultima apparizione dei due insieme risale allo scorso novembre, quando l’attrice e il marito erano stati avvistati insieme a una partita dei Lakers a Los Angeles.

La diva di Hollywood, impegnata con le riprese del biopic Maserati: The Brothers a Roma, è stata vista senza anello al dito accanto al produttore Andrea Iervolino, e anche Cash è stato avvistato per le strade di Los Angeles senza fede nuziale. Il divorzio non si prospetta semplice, visto il patrimonio dell’attrice e imprenditrice, che ha costruito un vero e proprio impero con la sua azienda The Honest Company, specializzata in prodotti per la casa e la cura della persona rigorosamente eco-friendly.

“Un anno di trasformazione e rinascita”, così Jessica Alba aveva descritto il suo 2024: la diva sembra proprio essere pronta per un nuovo capitolo della sua vita.

La storia d’amore di Jessica Alba e Cash Warren

Jessica Alba e Cash Warren si sono conosciuti nel 2004 sul set di Fantastic Four e la loro sembrava essere a tutti gli effetti una storia d’amore da favola. Un colpo di fulmine per la diva di Hollywood, che aveva rivelato: ‘Subito dopo aver conosciuto Cash, ho chiamato la mia migliore amica e le ho detto una cosa del tipo “ho incontrato questo ragazzo e mi sento come se lo conoscessi da sempre e lo conoscerò per il resto della mia vita’”.

I due si sono sposati in gran segreto il 19 maggio 2008, a Beverly Hills, e si sono sempre tenuti lontano dal gossip e dai riflettori. Hanno avuto tre figli: Honor, 16 anni, Haven, 12 anni, e Hayes, 7 anni e tutto sembrava procedere per il meglio.

L’attrice qualche tempo fa aveva anche svelato il segreto del loro amore duraturo, basato sulla comunicazione: “Tra me e mio marito c’è un incredibile rispetto reciproco e, in ogni circostanza, sappiamo ascoltare e riflettere sulle opinioni dell’altro”, aveva raccontato. Anche il produttore cinematografico in un’intervista aveva descritto la loro relazione come unica e speciale: “Ogni tanto mi do qualche pizzicotto perché la vita non dovrebbe essere una favola, ma la nostra si avvicina tantissimo”.