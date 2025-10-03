Ansa Lori Loughlin Mossimo Giannulli

A Hollywood gli amori di lunga data stanno sfiorendo, uno dopo l’altro, e dopo la separazione di Nicole Kidman e Keith Urban, si lasciano anche Lori Loughlin e Mossimo Giannulli, dopo quasi 28 anni di matrimonio. A dichiararlo è stata la portavoce dell’attrice: nessun “dramma” né azione legale in corso, almeno per il momento. Ma ormai l’ex coppia vive separata e ha scelto di prendersi una pausa dal matrimonio.

Lori Loughlin e Mossimo Giannulli si separano

La separazione è stata annunciata da Elizabeth Much, portavoce di Lori Loughlin, a People: “Vivono separati e si prendono una pausa dal loro matrimonio. Al momento non ci sono procedimenti legali in corso”. L’attrice e Mossimo Giannulli, di origine italiane, si sono sposati nel 1997: genitori di Olivia Jade e Isabella Rose Giannulli, l’ormai ex coppia nel 2019 era stata coinvolta nello scandalo delle ammissioni al college. L’attrice è stata condannata a due mesi di carcere, mentre Giannulli a cinque mesi. In Italia, è nota per diverse serie televisive, tra cui Summerland e 90210.

Dopo, la Loughlin si è ripresa tornando a lavorare e recitando per dei film per la televisione. Lo scandalo è stato comunque difficile da affrontare pubblicamente: Giannulli aveva detto di essere profondamente dispiaciuto proprio per il danno causato alle figlie e alla moglie, così come ad altre persone. “Tutti hanno momenti belli e momenti brutti. La vita è così. Credo che bisogna solo rialzarsi. Nessuno ha detto che la vita sarebbe stata una passeggiata. C’è bellezza nella vita, ma ci sono anche difficoltà”, aveva invece detto Lori Loughlin.

Il giorno precedente all’annuncio della separazione, l’attrice ha cenato con James Tupper, l’ex di Anne Heche, morta l’11 agosto 2022. Hanno cenato insieme e poi sono stati sorpresi dai paparazzi a scambiarsi un abbraccio affettuoso nel parcheggio, dopo aver ripreso i propri veicoli. Probabilmente un’uscita tra amici prima della tempesta pubblica. La portavoce di Loughlin ha voluto smentire subito qualsiasi flirt: “Lori e James hanno lavorato insieme e sono vecchi amici”.

La crisi degli amori di Hollywood

Nel 2025, si sono lasciate numerose coppie. La rottura più recente, che risale a pochi giorni fa, è quella tra Nicole Kidman e Keith Urban, che si sono detti addio dopo 19 anni di matrimonio e 20 insieme. E, stando alle ultime indiscrezioni, il divorzio potrebbe essere drammatico, secondo TMZ: “Anche perché lei è ferita e si sente tradita, mentre Keith Urban ha già un’altra donna”. I documenti parlerebbero di difficoltà coniugali e differenze inconciliabili. Anche Dakota Johnson e Chris Martin si sono lasciati. “Dakota voleva che questa relazione funzionasse. Non solo ama Chris, ma anche i suoi due figli, e questa perdita è incredibilmente dolorosa. Nell’ultimo anno è diventato chiaro che la loro relazione era in fase di stallo e non andava avanti”.

Conflitti coniugali e presunti tradimenti per David Harbour e Lily Allen: l’attore e la popstar hanno preso strade diverse dopo 5 anni insieme. E così Jessica Alba e Cash Warren, Jessica Simpson ed Eric Johnson, Rami Malek ed Emma Corrin, Kaia Gerber e Austin Butler. Hollywood sta attraversando una crisi profonda d’amore? Chissà cosa ci riserveranno gli ultimi due mesi dell’anno…