Anne Heche, chi è l’attrice coinvolta in un gravissimo incidente

Fonte: Ansa Anne Heche

L’attrice americana Anne Heche è rimasta ferita gravemente in un incidente stradale. Un impatto devastante quello con la sua auto su una casa, che ha provocato l’incendio sia della vettura che dell’abitazione. Secondo quanto riportato dai media americani le sue condizioni sono state definite “gravi”.

Anne Heche, le sue condizioni dopo il gravissimo incidente

Gravissimo incidente per l’attrice statunitense Anne Heche. Secondo quanto riportato dal sito Tmz, l’artista sarebbe finita fuori strada con la sua auto, una Mini Cooper blu, schiantandosi contro una casa nel quartiere di Mar Vista a Los Angeles, in California. Sia l’automobile che l’abitazione hanno preso fuoco nello schianto, mentre la Heche è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stata ricoverata in condizioni definite “gravi”.

Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente, ma pare che la Heche abbia perso il controllo della sua auto finendo fuori strada, forse a causa dell’alta velocità. Secondo la CNN, i vigili del fuoco di Los Angeles hanno impiegato più di un’ora per accedere al veicolo e soffocare le fiamme.

“Ci sono voluti 59 vigili del fuoco e 65 minuti per raggiungere, confinare ed estinguere completamente il fuoco all’interno dell’edificio gravemente danneggiato”, ha affermato Brian Humphrey dei Vigili del Fuoco di Los Angeles. I video girati in elicottero dall’emittente televisiva Fox 11 hanno mostrano l’auto della Heche mentre sfondava un muro laterale della casa.

Chi è Anne Heche, attrice dalla vita tormentata

Nata nell’Ohio il 25 maggio del 1969, Anne Heche ha avuto un’infanzia difficile e tormentata, segnata dalla morte del padre, quando lei aveva appena 14 anni. Nello stesso anno morì anche il fratello Nate in un incidente stradale, mentre nel 2006 sua sorella Susan morirà per un cancro al cervello.

La passione per la recitazione nacque quando era ancora un’adolescente: Anne cominciò a studiare recitazione al liceo, recitando in alcune produzioni teatrali. Venne poi notata da un talent scout, che le offrì un contratto per partecipare alla soap opera Così gira il mondo, ma su consiglio della madre rifiutò, preferendo terminare gli studi.

Subito dopo essersi diplomata, accettò l’offerta di lavoro per entrare nel cast di un’altra soap opera, Destini, girata a New York, dove per quattro anni interpreta il doppio ruolo delle gemelle Marley e Vicki Hudson. Il debutto sul grande schermo è datato 1993, quando comparve nel film Le avventure di Huck Finn, e il grande successo arrivò nel 1997, anno in cui recitò nei film Donnie Brasco, So cosa hai fatto e Sesso & potere.

La sua carriera è stata ricca e piena di soddisfazioni: nel 2000 ha esordito alla regia con il film tv Women, seguito di Tre vite allo specchio in cui aveva recitato nel 1996. Ha recitato nella serie tv di grande successo Ally McBeal nel ruolo di Melanie West, ai film John Q e Birth – Io sono Sean; ha partecipato ad altre serie tv, come Everwood e Nip/Tuck. Tra il 2006 e il 2008 è protagonista di Men in Trees – Segnali d’amore.

Dopo due anni di relazione con l’attore Steve Martin, l’attrice annunciò la sua relazione con Ellen DeGeneres, suscitando scalpore proprio perché tra le prime star a fare coming out sulla propria bisessualità. La loro storia infiammò le pagine di cronaca rosa, soprattutto quando per la coppia si parlò di matrimonio.

Ha partecipato ad alcuni episodi della sitcom Ellen, dove la compagna era protagonista; e proprio su quel set conobbe il cameraman Coley Laffoon, che sposò nel 2001. La coppia ebbe un figlio, Homer, e nel 2009 i due divorziarono. Dal 2007 è compagna dell’attore James Tupper da cui ha avuto il suo secondo figlio, Atlas, nato nel 2009. La coppia si è separata nel 2018.