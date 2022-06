Chiara Ferragni, in vendita la mega villa di Los Angeles (dove è nato Leone)

Chiara Ferragni ha deciso di vendere la sua casa a Los Angeles in cui ha trascorso parte dei suoi anni e in cui il piccolo Leone ha passato i suoi primi giorni di vita dopo la nascita; lo aveva preannunciato su Instagram attraverso un video, e ora l’appartamento è ufficialmente in vendita a una cifra sbalorditiva.

Chiara Ferragni, quanto costa la villa di Los Angeles

Los Angeles è il luogo in cui Chiara Ferragni ha iniziato a prendere piede sempre di più nel mondo del lavoro come influencer e imprenditrice, e la scelta di dire addio al suo appartamento è arrivata dopo molti anni, quando la sua vita è decisamente cambiata e probabilmente prevede altre priorità.

Il suo futuro sembra essere proprio a Milano insieme a suo marito Fedez e ai suoi meravigliosi figli, Leone e Vittoria; la coppia, infatti, ha deciso di acquistare una nuova casa nel capoluogo lombardo, al momento ancora in costruzione, e Chiara Ferragni sembra aver lasciato alle sue spalle (anche se a malincuore) quel posto in cui ha mosso i suoi primi passi e in cui il suo stesso figlio Leone ha vissuto i suoi primi momenti.

Nella casa a Los Angeles, infatti, l’influencer ha trascorso tutto il periodo della sua gravidanza e i successivi mesi, prima di tornare in pianta stabile a Milano nonostante i tanti spostamenti per via del lavoro. Adesso quella stessa casa che l’ha vista crescere professionalmente è in vendita, e per una cifra decisamente sbalorditiva.

Come ha specificato l’agente immobiliare su Instagram, il valore dell’appartamento è di 2,699,000 dollari; tutto resterà così com’è, compreso l’arredamento e i più piccoli dettagli.

Chiara Ferragni, com’è fatta la sua casa a Los Angeles

Chi segue Chiara Ferragni da anni conosce bene (o quasi) la sua casa di Los Angeles grazie a video e foto spesso pubblicati dall’influencer, ma l’agente immobiliare ha condiviso i dettagli dell’appartamento sul suo profilo Instagram.

In questa casa da sogno, sviluppata su un unico piano e che risale al 1918, sono presenti 4 camere da letto e 3 bagni; “Goditi una casa inondata di luce con 4 letti e 3 bagni, con un concetto moderno e aperto”, si legge sull’annuncio. E ancora: “Pavimenti in legno di quercia a listoni larghi, nuova cucina gourmet, frigorifero per vini,ripiani in pietra, coperture automatiche personalizzate per finestre, porte francesi che conducono al grande cortile”.

Sono solo alcuni dettagli di questa meravigliosa casa che gode di ogni comfort e rappresenta esattamente la casa che tutti vorrebbero; nuovi impianti elettrici, arredamenti moderni ed elettrodomestici di ultima generazione, oltre alla presenza di un grande spazio esterno: “Un lungo vialetto recintato offre spazio per più auto, consentendo di utilizzare lo spazio del garage separato come una grande stanza a volta”.

Chiara Ferragni, dal canto suo, si è mostrata già nostalgica su Instagram e ha commentato la sua scelta spendendo solamente belle parole per il suo appartamento che sicuramente ricorderà per sempre, avendo segnato una parte importante della sua vita. “Mi mancherai, casa bella“, ha così scritto l’influencer sul suo profilo, condividendone le foto.