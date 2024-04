Chiara Ferragni torna sui social: “Felice”. E Fedez rientra in Italia

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni is back! Dopo settimane di silenzio l’imprenditrice digitale è riapparsa su Instagram. Non in qualche scatto della madre Marina Di Guardo o della sorella Valentina Ferragni, come accaduto negli ultimi giorni: Chiara ha postato un nuovo post sul suo account personale, seguito da quasi 30 milioni di follower. Intanto Fedez ha fatto rientro a casa, dopo l’ultima vacanza con alcuni amici a Los Angeles, dove ha assistito al Coachella, il famoso festival musicale di Los Angeles.

Chiara Ferragni torna sui social: il lungo messaggio

Abito lungo nero aderente, con profondo spacco, e capelli raccolti in un elegante chignon: per il suo ritorno sui social network Chiara Ferragni si è mostrata più chic e raffinata che mai. “Felice di essere a Venezia per l’inaugurazione della bellissima mostra “Musei delle Lacrime” dell’amico Francesco Vezzoli presso l’unico Museo Correr – ha scritto la 36enne – A cura di Donatien Grau, la mostra colloca una selezione di opere di Francesco con alcune create per questa occasione”.

“Affiancando capolavori del Museo di pittori come Cosmè Tura, Jacopo, Gentile e Giovanni Bellini, Antonello da Messina e Vittore Carpaccio. Il progetto rende omaggio anche all’architetto Carlo Scarpa e alla sua magistrale opera sul museo e nell’identità storica e artistica di Venezia”.

Il post è stato subito sommerso di like e commenti positivi: molti si sono detti felici per questo ritorno di Chiara Ferragni sul web. “Mi sei mancata”, hanno scritto in tanti. Mentre altri l’hanno definita “semplicemente stupenda” e “uno splendore”.

Altri follower l’hanno spronata così: “Errare è umano, Chiara ritorna e spacca tutto”. E poi ancora: “Che gioia vederti, sei la fine del mondo”. Tra i tanti commenti anche quello della madre, la scrittrice Marina Di Guardo: “Mozzafiato, amore mio”.

Lo sguardo di Chiara Ferragni sembra fiero e grintoso, quello di una donna che è ricaduta privatamente e professionalmente ma che non ha alcuna intenzione di darsi per vinta, anzi. La lunga pausa social sembra aver fatto bene a The Blonde Salad, che sembra determinata a riprendersi quello che è suo e per il quale ha lavorato tanto.

Fedez rientra in Italia dopo il viaggio negli Stati Uniti

Mentre Chiara Ferragni è riapparsa sui social network, l’ex marito Fedez è rientrato in Italia dopo la vacanza con alcuni amici in California. “Devo fare la spesa”, ha ammesso in una storia di Instagram dove ha mostrato la cucina (vuota) della sua nuova casa milanese, in zona Castello Sforzesco.

A Los Angeles ha ricaricato le pile e ha avuto modo di rivedere anche una vecchia amica, l’ereditiera Paris Hilton, con la quale ha collaborato qualche anno fa in un videoclip musicale. Non è mancato il gossip: si è vociferato di un flirt tra Fedez e Giulia Ottorini, giovane tiktoker che fa parte della comitiva di Federico Lucia.

Se Fedez ha preferito non commentare gli ultimi pettegolezzi, forse per non creare ulteriori fraintendimenti, Giulia ha assicurato di non avere alcuna relazione segreta con il cantante, come insinuato da qualcuno.

Fedez sembra intenzionato a godersi la sua ritrovata vita da single, diviso tra i figli Leone e Vittoria – che restano la sua priorità – e il lavoro.