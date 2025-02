Lily Allen e David Harbour si sono lasciati: “Il matrimonio è andato in pezzi”

Fonte: IPA Lily Allen e David Harbour

Il matrimonio di Lily Allen e David Harbour è andato in mille pezzi. Tutte noi abbiamo ancora in testa il motivetto Smile, o ancora la canzone che Lily Allen ha scritto per il fratello Alfie (Theon Greyjoy ne Il Trono di Spade). E David Harbour? Il mitico Hopper di Stranger Things l’avrebbe tradita, e su un’app di incontro per Vip. Roba elitaria che possiamo solo immaginare e di cui tendenzialmente ignoriamo l’esistenza. Una delle coppie più carine si sgretola così, con un matrimonio andato in mille pezzi.

Lily Allen e David Harbour si sono lasciati

C’è un pizzico di amarezza nella fine della storia d’amore tra Lily Allen e David Harbour. Da tempo si parlava di una crisi, di un allontanamento: ora c’è la conferma, arrivata da People, che riporta fonti vicine alla coppia. “Il matrimonio è andato in pezzi e si sono lasciati”. L’ex coppia si era conosciuta sull’app di incontri per celebrità, Raya, la stessa app su cui Harbour avrebbe tradito la Allen. Proprio così.

Era il 7 settembre del 2020 quando Lily Allen e David Harbour si sono uniti in matrimonio a Las Vegas, nel mezzo della Pandemia di Covid-19. Secondo gli amici vicini all’artista, i conflitti coniugali andavano avanti da tempo (come confermato dalla stessa Allen). Una relazione in crisi con un epilogo infelice: David Harbour è stato poi “scoperto” sull’app Raya, e a dicembre la Allen lo ha lasciato. Lily Allen è stata in un centro da 8mila sterline a settimana per superare lo “shock” della separazione.

Una relazione in crisi

Solamente nel 2023, Lily Allen aveva definito il suo matrimonio come “la seconda decisione migliore che abbia mai preso. La prima è stata il vestito”, ovvero il look sfoggiato per le nozze a Las Vegas. Anche Harbour aveva confessato, proprio a People, che ha confermato la rottura, di aver trovato in lei l’anima gemella: “Lasciatemi dire che a mia moglie piace quando vado a lavorare perché è bello per lei avere la sua vita e per me avere la mia e per noi non doverci solo infastidire a vicenda stando sempre in giro. Man mano che il nostro matrimonio continua, diventiamo sempre più vicini“.

L’app Raya li ha uniti, e li ha divisi, e c’è di certo parecchia amarezza nel pensare che, così come è iniziata, alla fine la storia si è conclusa. “Lily stava cercando le donne che frequentavano Raya e le stava incrociando con le donne che David segue su Instagram per cercare di capire con chi si stava sentendo. Lei non ha mai guardato nessuno da quando ha incontrato David. È devastata”. E così il nostro idolo da ragazze, Lily Allen, si è ritrovata a vivere esattamente come in una delle sue canzoni struggenti.

Da quel primo incontro a Londra (avevano iniziato la relazione a gennaio 2019, dopo un primo contatto sull’app), si sono frequentati, ma soprattutto trovati, come un incastro all’apparenza perfetto. Questo è decisamente un capitolo complesso della vita dell’artista, che ha scelto di seguire una terapia per mettere la salute mentale al centro di tutto: gli ultimi mesi l’hanno messa alla prova. Ma speriamo possa tornare a sorridere (e, chissà, magari riuscirà persino a vendicarsi trovando un nuovo amore).