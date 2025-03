Jessica Alba incanta alla Paris Fashion Week 2025, sotto il cappotto solo lingerie e collant

Jessica Alba conquista la Paris Fashion Week 2025 con un look audace e sofisticato. Sotto il cappotto bianco, solo lingerie in pizzo e collant sensuali

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Paris Fashion Week: i look più incredibili (dei vip alle sfilate)

Jessica Alba è una visione di eleganza audace alla Paris Fashion Week 2025. Fresca di separazione dal marito Cash Warren, l’attrice ha scelto un look che sembra voler mandare un messaggio chiaro: sicurezza, sensualità e libertà. Un’apparizione che ha catalizzato l’attenzione, non solo per la sua bellezza senza tempo, ma anche per lo stile impeccabile con cui ha calcato l’evento.

PFW 25: il look da femme fatale di Jessica Alba

Alla sfilata di Gabriela Hearst, Jessica Alba ha incarnato alla perfezione il concetto di sensualità sofisticata. Il pezzo forte del suo look? Un cappotto bianco in tweed, lungo fino alle caviglie, con una silhouette sartoriale e un taglio impeccabile. Un capo elegante e strutturato, che si è rivelato l’alleato perfetto per un outfit dall’anima ribelle.

La vera sorpresa è arrivata quando si è scoperto che, sotto il cappotto, l’attrice indossava solo un reggiseno in pizzo nero, perfettamente visibile grazie alla scollatura profonda, e un paio di collant a rete decorati con un motivo sinuoso e ricercato. Un mix esplosivo di sensualità e raffinatezza, giocato tutto sui contrasti tra la purezza del bianco e l’intensità del nero.

Fonte: IPA

A completare l’outfit, una mini bag nera in pelle effetto coccodrillo, tacchi a spillo neri e onde morbide tra i capelli che hanno aggiunto un tocco effortless chic al suo beauty look. Il trucco, naturale e luminoso, ha enfatizzato i suoi tratti delicati, mentre il nude lips ha siglato l’intero ensemble con una nota sofisticata.

Un look che non è passato inosservato e che sembra suggerire molto di più di una semplice scelta di stile. Dopo un lungo matrimonio, Jessica Alba si mostra più radiosa e sicura di sé che mai. E la Paris Fashion Week diventa il palcoscenico perfetto per raccontare questa nuova fase della sua vita.

Fonte: IPA

Jessica Alba e la fine di un amore lungo 16 anni

Dietro al suo sorriso luminoso e alla disinvoltura con cui ha sfilato davanti ai fotografi, si cela un cambiamento importante nella sua vita privata. Jessica Alba e Cash Warren, dopo 16 anni di matrimonio e tre figli, hanno deciso di separarsi. Una notizia che ha sorpreso i fan della coppia, considerata una delle più solide di Hollywood.

L’indiscrezione è stata lanciata da TMZ e poi confermata da fonti vicine ai due ex coniugi, secondo le quali la separazione è avvenuta senza traumi o scandali. “Sono ancora amici”, ha rivelato un insider a People, “Non c’è stato alcun tradimento o colpo di scena, semplicemente i sentimenti sono cambiati nel tempo”.

Jessica e Cash si erano conosciuti nel 2004 sul set del film I Fantastici Quattro, quando lei era all’apice della carriera e lui lavorava come aiuto regista. Dopo quattro anni d’amore, la coppia si è sposata a sorpresa nel 2008, poco prima della nascita della loro prima figlia, Honor. Successivamente, sono arrivati Haven nel 2011 e Hayes nel 2017.

Fonte: IPA

Per anni hanno incarnato l’idea della famiglia perfetta, con Jessica che si divideva tra il cinema e la sua carriera imprenditoriale, mentre Cash Warren, produttore cinematografico, rimaneva spesso dietro le quinte. Ma anche le storie più belle possono cambiare.

Secondo fonti vicine all’attrice, la crisi tra i due sarebbe iniziata già da tempo, ma la decisione di separarsi è arrivata solo di recente. Eppure, fino a pochi mesi fa, nulla sembrava lasciar presagire un addio.

Lo scorso maggio, in occasione del loro sedicesimo anniversario di matrimonio, Jessica aveva condiviso un post pieno d’amore per Cash: “Non c’è un manuale su come far funzionare un matrimonio, ma abbiamo sempre trovato la strada per sceglierci a vicenda”.

Poi, qualcosa è cambiato. I fan più attenti avevano già notato l’assenza di Cash nelle ultime foto pubblicate da Jessica sui social, soprattutto durante le festività natalizie. Un dettaglio che aveva alimentato i sospetti di una rottura imminente.

Oggi, però, Jessica sembra determinata a guardare avanti. Dopo anni trascorsi a costruire un impero nel settore beauty con The Honest Company, l’attrice si mostra più forte che mai, pronta a vivere una nuova fase della sua vita. E quale miglior occasione per farlo se non con un look audace e sofisticato alla Paris Fashion Week?