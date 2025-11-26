Ci sono auto che non sono semplicemente mezzi di trasporto, ma piccoli angoli di mondo dove sentirsi bene.

Nuova Mazda CX-60 2025 Takumi Plus appartiene a questa categoria: un SUV raffinato, luminoso, accogliente, pensato per chi ama la bellezza autentica e pretende comfort, sicurezza e stile in ogni dettaglio. Una compagna di viaggio che non ti sovrasta: ti valorizza.

Un’estetica che si sente addosso, come un buon profumo

Dalla prima occhiata è chiaro: questa non è “un’auto qualsiasi”.

CX-60 si presenta con un design pulito, armonioso, quasi zen. Le linee morbide, i fari verticali più sottili e il colore Machine Gray, elegante come un trench di seta, danno l’impressione di un SUV solido ma mai aggressivo.

È quel mix perfetto tra forza e delicatezza che molte donne cercano anche nella vita: presenza, ma senza ostentare.

I cerchi da 20” completano il look con un tocco di gioiello.

Dentro è un salotto, un rifugio, una spa. Tutto insieme

Apri la portiera e ti accoglie un mondo fatto di materiali naturali e luce morbida.

La versione Takumi Plus è il cuore più prezioso della gamma CX-60: pelle nappa chiara, legno d’acero con venature irregolari (scelte appositamente per dare un effetto artistico), tessuti giapponesi e cuciture sospese “Kakenui”, che sembrano richiamare i kimono tradizionali.

È un abitacolo che trasmette calma. Quella calma che cerchi la sera quando torni a casa, o la mattina quando hai bisogno di iniziare la giornata con un ritmo gentile.

Il tetto panoramico, di serie in questa versione, allaga l’interno di una luce bellissima: perfetto per i viaggi, per le chiacchiere con le amiche, per quelle pause rubate tra un impegno e l’altro in cui la luce del sole diventa un piccolo regalo.

Tecnologia che ti facilita la vita, non che la complica

La parola d’ordine è: intuitiva.

Il sistema Mazda riconosce il tuo volto, regola il sedile, gli specchi, il volante e perfino il display esattamente come li vuoi tu. Una sorta di “trucco e parrucco digitale” prima di partire.

Trovi un display da 12,3’’, Apple CarPlay e Android Auto wireless, e un impianto Bose che trasforma ogni playlist in un piccolo concerto.

E quando fai manovra? Il sistema See-Through View con telecamere a 360° ti mostra in modo chiaro cosa hai intorno. Una sicurezza psicologica enorme, soprattutto nei parcheggi stretti o nei centri città.

Come si guida? Potente ma gentile, proprio come piace a noi

Sotto il cofano c’è un sei cilindri diesel da 249 CV.

No, non è una scelta aggressiva: è una scelta di eleganza.

Perché questo motore non “grida”, non strattona, non mette ansia.

Spinge dolcemente, è silenzioso, ed è incredibilmente fluido. Soprattutto dà quella sensazione di stabilità che fa sentire protette e sicure, anche nei viaggi lunghi.

La trazione integrale AWD non è un dettaglio: in inverno, sotto la pioggia o su strade scivolose, fa la differenza.

Le sospensioni sono state affinate per rendere tutto morbido e controllato: sembra quasi di “galleggiare”, ma con una precisione che evita ogni fastidio.

Ed è proprio qui che CX-60 conquista: ti accompagna, non ti stanca.

Sicurezza totale: ti mette al centro di tutto

La dotazione Takumi Plus include il Driver Assistance Pack, una suite completa di sistemi che osservano, proteggono, intervengono quando serve.

Dalla frenata automatica, al mantenimento di corsia, fino al monitoraggio visivo intorno all’auto: è come avere un team di assistenti personali sempre accanto.

E la valutazione Euro NCAP 5 stelle è una conferma di quanto Mazda tenga alla protezione di chi guida e di chi viaggia con te.

Prezzo e valore: un investimento su di te

CX-60 Takumi Plus parte da 71.550 euro, con la vernice Machine Gray il prezzo è 72.850 euro.

Non è un acquisto impulsivo, ma una scelta di qualità.

Come un cappotto che dura anni, come un accessorio ben fatto, come un’esperienza che continua a darti qualcosa nel tempo.

Non compri “un SUV”: scegli un modo più sereno, più elegante e più femminile di vivere la strada.