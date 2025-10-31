Piccola fuori, sorprendente dentro: nuova Mazda CX-30 in versione Takumi è l’auto che ogni donna vorrebbe avere per sé. Perché non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero statement di stile, capace di unire eleganza, comfort e tecnologia in un look sofisticato.

L’eleganza che cattura gli sguardi

Nella sua tinta Machine Gray Premium, CX-30 è come un abito da sera intramontabile: discreto, ma capace di lasciare il segno. Le linee sinuose del design Kodo riflettono la luce come la seta, trasformando un SUV compatto in una scultura in movimento. Non importa se parcheggiata davanti a un bistrot in città o in riva al mare: lei brilla sempre.

Redazione DiLei

Un abitacolo da salotto glamour

Entrare a bordo è come varcare la soglia di un loft elegante. L’allestimento Takumi porta materiali pregiati, cuciture sartoriali e un’attenzione al dettaglio che ricorda la cura di un atelier. Il cockpit avvolge chi guida, mentre i passeggeri si godono uno spazio luminoso e accogliente. E con l’impianto audio premium, ogni playlist diventa colonna sonora perfetta di viaggio.

Tecnologia amica di tutti i giorni

CX-30 non è solo bella: è intelligente. Con Alexa a bordo basta la voce per gestire musica, chiamate, meteo e navigazione. Lo schermo da 10,25 pollici è sempre chiaro e intuitivo, Apple CarPlay e Android Auto wireless eliminano i cavi e lo smartphone si ricarica da solo grazie al pad wireless. In pratica, l’auto diventa la tua personal assistant.

Cuore green, anima scattante

Sotto il cofano, il motore e-Skyactiv G da 140 cavalli con tecnologia mild-hybrid garantisce consumi contenuti senza rinunciare al piacere della guida. La filosofia giapponese Jinba Ittai – quell’armonia perfetta tra cavallo e cavaliere – si traduce in sensazioni autentiche al volante: fluide, sicure e sempre sotto controllo.

Prezzo couture, valore quotidiano

Nuova Mazda CX-30 Takumi parte da 36.050 euro. Con il colore Machine Gray Premium arriva a 37.050 euro. Un prezzo che riflette non solo la qualità di un SUV compatto premium, ma l’emozione di guidare ogni giorno un’auto che veste come un capo su misura.

Con il contributo di Mazda