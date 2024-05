Il vocal coach su Eurovision 2024: “Angelina Mango? Non so se vincerà. Incognita Israele”

L’Eurovision 2024 è entrato nel vivo con la seconda semifinale dove finalmente abbiamo visto esibirsi Angelina Mango con La Noia. Una performance fantastica, eseguita a regola d’arte, anche se con qualche piccolo cedimento, come ci ha spiegato Giancarlo Genise, uno dei più importanti vocal coach italiani, che per noi commenta l’Eurovision 2024.

Ma nella seconda semifinale, andata in onda giovedì 9 maggio suo Rai 2, non c’è stata solo Angelina Mango. Il livello della competizione si è alzato (leggi le nostre pagelle) e non sono mancate proteste e clamorosi errori col televoto che mettono in discussione i pronostici sui possibili vincitori di questa edizione dell’Eurovision.

In attesa quindi della finale, che sarà trasmessa sabato 11 maggio in prima serata, su Rai 1, Giancarlo Genise ci dà il suo giudizio da vocal coach sulle esibizioni e cosa potremo aspettarci sul podio.

Angelina Mango fortissima e straordinaria, così l’hanno definita Mara Maionchi e Gabriele Corsi, concordi?

Sì, ha fatto una bellissima esibizione, sicuramente innovativa, almeno per noi italiani che non siamo abituati a vedere un nostro artista fare un grande spettacolo di questo tipo. Bravissima quindi tutta l’equipe che c’è dietro Angelina. Per quanto riguarda la performance vocale, c’è stato un lieve cedimento causato sicuramente dall’emozione del mega palco di Malmö. Non era perfetta come a Sanremo, ma questo lo sappiamo noi che l’abbiamo sentita dal vivo guardandola al Festival. Non è stata quindi del tutto precisa, però ci sta, aveva anche da pensare alla coreografia. Comunque si è ripresa dal cedimento avuto a metà esecuzione e la sua è stata una delle migliori performance in assoluto viste a questo Eurovision.

Nemo, il cantante della Svizzera, è tra i favoriti dell’Eurovision 2024, tu che ne pensi?

La Svizzera non la metto tra i favoriti. Sicuramente il brano di Nemo è molto bello a livello di arrangiamento, ma è più la scena a colpire. Lui è un performer incredibile, sembrava di vedere un circense unito alla vocalità che può sembrare faccia cose difficili, ma a livello di note e di suoni non è così complicato. Ma sul suo timbro appaiono come cose molto difficili dal punto di vista vocale. Per quanto riguarda il piano scenico, indubbiamente è stato molto impattante. Però, lo vedo alto, ma non vincitore. Questa è la mia sensazione. Non a caso, grazie all’errore della Rai, noi sappiamo che tra i favoriti c’è Israele con oltre il 39% e questo potrebbe aver destabilizzato il televoto generale che ci sarà sabato. Bisognerà capire se era solo italiano o generale. In teoria non si potrebbero mai dichiarare i voti, tranne che alla finale. Vedremo che succederà.

Slimane per la Francia ha impressionato per la potenza della sua voce, da vocal coach che ne pensi?

Slimane ha un bellissimo timbro e tantissima potenza vocale, l’espressione esatta è che ha un’ottima cassa di risonanza e da vocal coach dico che è quella che fa. Non dimentichiamoci che i cantanti lirici, quando sfruttano bene la cassa di risonanza, non usano i microfoni. Quindi, non mi ha impressionato, anzi trovo che sia una cosa normale per chi ha una buona dote e una buona base di studio. Lui molto bravo, ma il brano non mi fa impazzire, non lo trovo da primi posti.

Il tuo giudizio generale sulla seconda semifinale dell’Eurovision 2024?

Ho trovato tutti i cantanti vocalmente più bravi rispetto alla prima semifinale. Mi dispiace tantissimo per il Belgio, perché Mustii meritava di entrare alla finale di sabato. Però tutti molto più bravi, si è sentita di più la gara. Mentre nella prima semifinale ho visto più festa e anche forse più spettacolo, nella seconda si è sentita di più la gara basata sulla vocalità. I giochi si sono tutti aperti e si fa ancora più interessante. Prima di questa seconda serata, per me i probabili vincitori erano Croazia o Germania, per voce e spettacolo. Ma dopo l’ascolto dell’ultima semifinale gli equilibri sono cambianti. Non so se vinceremo noi. Rimane il dubbio su Israele con Eden Golan. Ricordiamoci che se dovesse vincere, non so se l’Eurovision l’anno prossimo si svolgerà lì, vista la situazione attuale. Vorrei tanto che non fosse una scelta, come quella che fu fatta per l’Ucraina, dove il voto era stato dato per far sentire l’Europa vicina ad essa. Ma poi in realtà i vincitori morali furono ben altri.

