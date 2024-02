Il vocal coach su Sanremo 2024: “Ghali non l’ho capito. Ricchi e Poveri chapeau”

Giancarlo Genise, uno dei vocal coach più quotati d’Italia, commenta per noi la terza serata di Sanremo 2024 e ci racconta da esperto, lui che è lì al Festival, cosa accade sul palco dell’Ariston.

In attesa dei duetti (leggi la scaletta della quarta serata), la classifica provvisoria della terza serata vede sul podio Angelina Mango, a seguire Ghali e Alessandra Amoroso. Giancarlo Genise ci dice la sua opinione da vocal coach e promuove i Ricchi e Poveri con Angela che ha energia da vendere in questo Sanremo 2024.

Angelina Mango, prima nella classifica provvisoria della terza serata non ci stupisce, Ghali secondo in versione Michael Jackson: che ne pensi?

La prima posizione di Angelina Mango infatti non stupisce per niente, ce lo aspettavamo già nella prima serata, era una cosa un po’ scritta. Il suo brano, La noia, è forte, anche se forse un po’ meno rispetto agli altri tormentoni di Sanremo 2024, ma sicuramente lo ascolteremo per molto tempo.

Ghali in versione Michael Jackson, francamente non l’ho capito. Il testo di Casa mia è certamente di denuncia, ma lui vestito in stile Michael Jackson e il dinosauro che a un certo punto compare, non so. Ho provato a vedere se ci fosse un qualche collegamento, ma non vedo nulla. Non ho capito il motivo di questo look, anzi l’ho trovato di pessimo gusto.

Non abbiamo parlato dei Ricchi e Poveri…

I Ricchi e Poveri sono la rivelazione di questo Sanremo. Nessuno si sarebbe mai aspettato da loro un tormentone da balera, come Ma non tutta la vita. Loro hanno fatto tantissime cose, ma noi siamo fermi ai loro successi più classici, come Sarà perché ti amo o Mamma mia. Ma mai avrei detto che ci avrebbero stupito. Hanno dimostrato di nuovo che se vogliono i grandi big del passato possono stare al passo coi tempi. Quindi chapeau ai Ricchi e Poveri e poi vorrei sapere Angela come fa ad avere tutta questa energia.

Alessandra Amoroso come l’hai trovata?

Fino a qui è un grande brano, ma dove Alessandra Amoroso canta alta, nelle note un po’ alta la trovo sempre un po’ sforzata, ha sempre qualcosa che non va. Credo che chi segue Alessandra da un punto di vista vocale non stia facendo un buon lavoro, come dire che si è cercato una soluzione per portarsela a casa, ma non si continua a lavorare sulla timbrica. E così Alessandra è sempre molto sforzata ed è un suono non limpido.

Da vocal coach quale consiglio daresti ai cantanti in gara per affrontare i duetti?

Primo, divertirsi moltissimo, secondo, lasciare l’ego fuori dalla porta, cioè chi ha più voce ed è più bravo non deve dimostrare agli altri di fare una grande performance; terzo, fare attenzione a un ottimo interplay, cioè guardarsi, interagire insieme e creare magia, perché tra duetti a duelli il passo è molto breve.

