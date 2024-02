Sanremo, il vocal coach sulla serata dei duetti: “Geolier? Il televoto ha inciso, ma pubblico da strigliare”

Fonte: IPA Geolier a Sanremo 2024

Giancarlo Genise, uno dei vocal coach più noti e quotati d’Italia, commenta per noi la quarta serata di Sanremo 2024, quella, attesissima, dei duetti. Da esperto al Festival ci prepara alla finale (leggi qui la scaletta) commentando la chiacchierata sfida appena conclusa dicendo la sua sul caso Geolier, vincitore della serata tra le polemiche.

Geolier fischiato e poi è primo in classifica: che ne pensi?

A parte che io sono contrario ai fischi. Indubbiamente il peso del televoto ha inciso sulla sua vittoria, come è successo l’altro giorno, quindi era anche un po’ prevedibile questo carico da cento per Geolier. Non è bello che il pubblico in sala fischi un artista, al di là del dissenso. Anche a me non piace Geolier, però siamo nel periodo del politically correct, si predica bene ma si razzola male. Quei fischi possono ferire anche l’identità dell’artista stesso, che piaccia o non piaccia. La strigliata va dunque fatta più al pubblico che alla performance in sé. Poi, per parlare dell’esibizione, a me non ha dato moltissimo. Una serie di brani in duetto e io il napoletano stretto faccio fatica a comprenderlo, quindi non rientra nelle mie corde… e neanche il genere musicale.

Il resto della classifica era da aspettarselo: il tuo giudizio tecnico su Angelina Mango, Annalisa, Ghali e Alfa?

Angelina ha regalato magia. Sì, c’era un po’ da aspettarselo, ma è stata davvero brava, ha reinterpretato la canzone del padre in modo magistrale e anche superiore ad ogni aspettativa. Annalisa ha dimostrato di avere la potenza totale. Quelle di Ghali e Alfa mi son sembrate due performance un po’ “paracule”. Per quanto Vecchioni, nel caso di Alfa, abbia il suo peso specifico, quel finale era un po’ scontato. Indubbiamente è stato bravo a scriverlo, ma era comunque un finale aspettato: essendo la canzone Sogna ragazzo sogna doveva essere per forza così.

Fonte: HoopMusic

C’è qualcuno che avresti preferito sul podio e invece non è entrato?

Angelina Mango senza alcun dubbio. Ho apprezzato molto la performance di Annalisa e molto quella di Cocciante con Irama. Questi potevano essere degli ottimi podi. I duetti riusciti peggio sono stati quelli di Rose Villain con Gianna Nannini, anche a livello di intonazione, e ho trovato boriosa la performance de Il Volo. Non ha dato carattere al vero Who wants to live forever.

Come si divrebbero preparare i cantanti per la finale?

Stasera c’è solo da godersela e divertirsi. Un po’ di riposo in più perché son state giornate estenuanti, per cercare di far riposare la voce. Cercare di ritagliarsi nel pomeriggio almeno un’oretta di puro silenzio, magari mangiandosi una bella mela, ma nulla di che. Stasera spazio solo al divertimento.

Leggi il commento di Giancarlo Genise alla prima serata di Sanremo 2024.

Leggi il commento di Giancarlo Genise alla seconda serata di Sanremo 2024.

Leggi il commento di Giancarlo Genise alla terza serata di Sanremo 2024.