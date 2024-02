Sanremo 2024, traduzione di I p’ me, tu p’ te, la canzone di Geolier

Fonte: IPA Geolier

Rappresentante del rap e quota partenopea di questo festival, Geolier porta sul palco del festival I p’ me, tu p’ te, un brano scritto interamente in napoletano. Ma cosa significa esattamente il brano del cantante rap del momento? Ecco la traduzione della sua canzone in gara a Sanremo.

Geolier, significato di “I p’ me, tu p’ te”

Un brano interamente in napoletano quello di Geolier, che quest’anno porta avanti la quota napoletana e la sua sfumatura rap con I p’ me, tu p’ te. Un testo che ha destato qualche polemica sin da prima che il festival inziale perché, a detta di alcuni, non rispetta la metrica e il vocabolario corretto della lingua napoletana.

Nonostante questo, il brano di Geolier, che racconta la storia di un amore finito, una relazione che sembrava condannata fin dall’inizio, è già tra i preferiti degli amanti del genere.

“I p’ me, tu p’ te”, traduzione della canzone di Geolier

Ecco il testo tradotto di I p’ me, tu p’ te, la canzone di Geolier:

Noi siamo due stelle che precipitano,

ti stai vestendo consapevole che ti devi spogliare

Pure il male ci fa bene

Abbiamo sperato di stare per sempre insieme

No no, come si fa

No no, dimenticalo

Per adesso, non posso farlo

Se non esistessi, avrebbero dovuto inventarti.

La felicità quanto costa se i soldi non possono acquistarla

Ho sprecato tempo a parlare

Non avrei mai pensato

che l’inizio della storia era già la fine per noi

il cielo ci sta guardando

e quando piove è perché

è dispiaciuto per me e te

Per questo motivo sta cominciando a piovere

siamo due estranei che si incontrano

e stavo pensando a tutte le cose che ho fatto

e tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Mi intrappoli abbracciandomi

pure il diavolo era un angelo

Come puoi amarmi se non ti amo

come puoi volare senza ali

È passato tanto tempo dall’ultimo volta

dammi un po’ di tempo per l’ultima volta

No no, come si fa

No no, dimenticalo

Per adesso, non posso farlo

Se non esistessi, avrebbero dovuto inventarti.

La felicità quanto costa se i soldi non possono acquistarla

Ho sprecato tempo a parlare

Non avrei mai pensato

che l’inizio della storia era già la fine per noi

il cielo ci sta guardando

e quando piove è perché

è dispiaciuto per me e te

Per questo motivo sta cominciando a piovere

siamo due estranei che si incontrano

e stavo pensando a tutte le cose che ho fatto

e tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Questa notte è solo nostra

se cerchi la luna, vado a prenderla e te la porto

e pure se lo facessi, tu non ne saresti contenta

vorresti tutte le stelle, io vorrei più tempo con te

Per questo motivo sta cominciando a piovere

siamo due estranei che si incontrano

e stavo pensando a tutte le cose che ho fatto

e tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te

Io per me, tu per te