Sanremo 2024, il testo di Geolier in napoletano corretto

Sanremo è alle porte e le polemiche sono già servite. Si è partiti da Jannik Sinner e si è arrivati a Geolier. Il testo della sua I p’ me, tu p’ te ha scatenato l’indignazione di alcuni nomi ben noti, con in testa Maurizio De Giovanni.

A fronte dell’augurio da parte di esponenti della Napoli culturale del trionfo di un giovane campano, si leva il rammarico per un testo che strizza l’occhio a un imbarbarimento della lingua napoletana. Questa non viene scritta allo stesso modo in cui risulta parlata.

Per quanto il vocabolario napoletano sia mutato nel corso delle generazioni, sporcandosi e perdendo valore, la sua versione scritta è rimasta quasi immutata. Il celebre scrittore si sarebbe dunque aspettato un certo rispetto per questa antica lingua, che tanto ha dato alla letteratura e alla musica di questo Paese. Si è invece preferito realizzare un testo che fosse specchio del parlato odierno.

Una riproposizione fonetica, probabilmente per consentire una rapida comprensione al pubblico di riferimento di Geolier. Di certo un napoletano corretto e letterario, per così dire, avrebbe richiesto un po’ più d’attenzione in fase d’analisi. Con ogni probabilità, si sarebbe anche perso il vago senso del ritmo che è possibile intuire dalla lettura, in attesa che il brano venga svelato in gara.

Critica a Geolier

Si è rapidamente creato un dibattito generazionale con Sanremo 2024 sullo sfondo. Si tratta però di una questione più ampia, che ha anche a che fare con la grande diffusione di personaggi di dubbio gusto via TikTok. Da una parte c’è chi si schiera con Geolier, in tanti, al grido di una liberalizzazione dai pedanti uomini di cultura. Dall’altra, invece, chi vorrebbe rispetto per la storia di quest’antica lingua.

E così, senza un reale intento di provocare uno scontro, ecco le poche parole di Maurizio De Giovanni: “Il napoletano è una lingua antica e bellissima, con la quale sono stati scritti capolavori immensi. È un patrimonio comune, ha un suono meraviglioso. Unisce il maschile e il femminile come fa l’amore. Non merita questo strazio. PS. Basta chiamare qualcuno e farsi aiutare. Un po’ di umiltà”.

Sanremo 2024, il testo di Geolier in napoletano corretto

Io pe’ mme, tu pe’ tte

Nuje simmo ddoje stelle ca stanno precipitanno (cadenno)

Te staje vestenno consapevole (sapenno) ca t’he ‘a spuglià

Pure ‘o mmale ca fa bene ‘nzieme io e tte

Ce ammo sperato ‘e sta pe ssempe ‘nzieme io e tte

No no no comme se fa

No no no a te scurdà

Pe mo no, nun ‘o ppozzo fa’

Si nun ce stive t’era ‘nventà

‘A Felicità quanto costa si ‘e sorde nun ‘a ponno accattà

Aggio sprecato tiempo a pparlà

Nun l’essa penzato maje

Ca a ll’inizio d’ ‘a storia era già ‘a fine d’ ‘a storia pe nnuje

‘O cielo ce sta guardanno

E quanto chiove eppecché

S’è dispiaciuto pe mme e ppe tte

Pirciò mo st’accummincianno a cchiovere

Simmo dduje estranei ca se ‘ncontrano

E stevo penzanno a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io pe’ mme, tu pe’ tte

Io pe’ mme, tu pe’ tte

Io pe’ mme, tu pe’ tte

Tu m’intrappoli abbracciannome

Pure ‘o diavolo era n’angelo

Comme me puo’ amà si nun t’amo

Comme puo’ vulà senz’ale, no

È ppassato tantu tiempo d’ ‘a ll’urdema vota

Damme n’atu ppoco ‘e tiempo pe ll’urdema vota

No no no comme se fa

No no no a te scurdà

Pe mo no, nun ‘o ppozzo fa’

Nun l’essa penzato maje

Ca a ll’inizio d’ ‘a storia era già ‘a fine d’ ‘a storia pe nnuje

‘O cielo ce sta guardanno

E quanto chiove e ppecché

S’è dispiaciuto pe mme e ppe tte

Pirciò mo st’accummincianno a cchiovere

Simmo dduje estranei ca se ‘ncontrano

E stevo penzanno a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io pe’ mme, tu pe’ tte

Io pe’ mme, tu pe’ tte

Io pe’ mme, tu pe’ tte

Io pe’ mme, tu pe’ tte

Io pe’ mme, tu pe’ tte

Io pe’ mme, tu pe’ tte

Io pe’ mme, tu pe’ tte

Io pe’ mme, tu pe’ tte

‘Sta nuttata è sulo d’ ‘a nostra

Si vaje truvanno ‘a luna ‘a vaco a piglià e t’a porto

E pure si ‘o facesse, tu nun fusse cuntenta

Vulisse tutt’ ‘e stelle, vulesse cchiù tiempo cu’ tte

Pirciò mo st’accummincianno a cchiovere

Simmo dduje estranei ca se ‘ncontrano

E stevo penzanno a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

Io pe’ mme, tu pe’ tte

Io pe’ mme, tu pe’ tte

Io pe’ mme, tu pe’ tte