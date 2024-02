Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Geolier: le frasi tratte dalle sue canzoni

Classe 2000, nato a Napoli, Geolier all’anagrafe è Emanuele Palumbo. Si tratta di un rapper molto giovane, ma molto apprezzato per i suoi brani. Gli album pubblicati in studio sono due e dai suoi testi emergono tematiche a lui care come le sue radici, parla delle strade che si possono prendere nel corso della vita, parla di sentimenti, di denaro, ma anche dei suoi idoli.

Brani che parlano dei luoghi in cui è cresciuto, come Secondigliano il quartiere di Napoli, e delle persone che vivono lì.

Nonostante sia sulla scena musicale da pochi anni, i suoi brani hanno saputo far vibrare le corde del cuore a tantissime persone. Non ha caso i suoi dischi hanno già ricevuto importanti riconoscimenti per le vendite. Ed è tra i protagonisti di Sanremo 2024, la 74esima edizione della kermesse canora.

DiLei ha scelto le frasi più belle, emozionanti, profonde e vere delle sue canzoni, che permettono di conoscere meglio questo giovane artista che ha già saputo conquistare l’affetto di tantissimi fan.

Frasi d’amore di Geolier

L’amore è uno dei motori del mondo, difficile trovare un cantante che non abbia al suo attivo almeno un brano che parla di questo sentimento potente e unico, che fa battere il cuore e che è capace di far vivere le emozioni più disparate. L’amore può far stare molto male, ma anche donare la gioia più profonda. Può essere la ragione alla base di tante decisioni, motivo di orgoglio, felicità, dolcezza.

Anche Geolier ha all’attivo diversi brani da cui trarre profonde e intense frasi d’amore, da dedicare o da dedicarsi. Sono in napoletano quindi bisogna conoscere bene il dialetto per riuscire a cogliere il significato più profondo dei testi, che cerchiamo di riportare anche in italiano.

‘E notte t’aspetto, m’aspetto che viene. I’ e te pigliammo fuoco, pienza tutt”a vita ‘nzieme. Tu guarde ‘o mare e, mentre ‘o staje guardanno, i’ guardo a te. È notte, ti aspetto, mi aspetti, se vieni, io e te prendiamo fuoco pensa a una vita insieme. Tu guardi il mare, mentre stai guardando guardo te. (Come vuoi)

Nun tengo niente Ma tengo chello ca tu he sempe cercato Pecché ‘int’o niente truove tutt’e cose E chello ca tengo nun he maje pruvato T’o giuro ca te voglio bbene E scusa si mo nun se vede T’o giuro ca chello che provo È forte assaje comme ‘na catena. Non ho niente Ma ho quello che tu hai sempre cercato Perché nel nulla trovi tutto E quello che ho non l’ho mai provato Ti giuro che ti voglio bene E scusa se ora non si vede Ti giuro che quello che provo È forte come una catena. (Na catena)

Ma pecché me giure ca nun t’amo? (Ma pecché me giure ca nun t’amo?) Forse pecché nn’t”o dico maje (Forse pecché nn’t”o dico maje) Dimme che tiene a fá stasera (Dimme che tiene a fá stasera) È bello ‘o male ca me faje (È bello ‘o male ca me faje). Ma perché mi giuri che non ti amo? (oh, ma perché mi giuri che non ti amo?) Forse perché non te l’ho mai detto (Forse perché non te l’ho mai detto) Dimmi che hai intenzione di fare stasera (Dimmi che hai intenzione di fare stasera) È bello il male che mi fai (È bello il male che mi fai). (Il male che mi fai)

L’ ammore nun è chest dimme comm arragiun Prima m raj tutt cos e aropp nun so’ nisciun E mentre stong che diavl e cammin sul ij Par stran ma cu lor stong ijnd a pace e Dio Tengo e segni ngopp a pell de peccat c faccj Nun corr aret e person perché poi nun c’ faccj Se poi tu t n vai Fallo e dicem basta Ma nat comm e me nun o truov Forse nun o fann L’ amore nun è p’ me p chest o jiett luntan L’ amore nun è p’ me p chest o jiett luntan.L’amore non è quello che mi fa arrabbiare Prima mi dava tutto e adesso non so più niente E mentre sto qui come il diavolo che cammina sull’ago Sembrerebbe strano ma con loro sto in pace e Dio Ho i segni sulla pelle dei peccati che ho fatto Non corro dietro alle persone perché poi non ci riesco Se poi tu te ne vai Fallo e dì basta Ma come me non lo trovi Forse non lo fanno L’amore non è per me questa cosa che mi allontana L’amore non è per me questa cosa che mi allontana. (Vogl sul a te)

Nun me stanco ‘e dicere ca me manche. E quanno te penso ‘a notte, m’affogo si sto sunnano, yeah, yeah. Basta ca nun me dice, “Basta”. E ca quanno po’ te chiammo nun stacche, rispunne e me parle. Non mi stanco mai a dirti che mi manchi

Anche quando è tarda notte e io mi sveglio per pensarti, yeah, yeah

Basta che non mi dici, “Basta”. E che quando ti chiamo, non stacchi, rispondi. Non mi stanco di dire che mi manchi E quando penso a te di notte, mi soffoco se sto sognando, yeah, yeah Basta che non mi dici, “Basta” E che quando posso chiamarti, non smetti, rispondi e mi parli Non mi stanco mai di dirti che mi manchi Anche quando è tarda notte e mi sveglio per pensarti, yeah, yeah Basta che non mi dici, “Basta” E che quando ti chiamo, non smetti, rispondi. (M’Manc)

Teng e segn ngopp a pell re peccat che facc Nun corr aret e person pecchè mo nun c’a facc Se vuò tu te ne vai, fallo e dicem bast Ma nat comm e me nun o truov, forse n’o fann L’amore nun è p’ me, pe chest o jiett luntan L’amore nun è p’ me, pe chest o jiett luntan. Ho i segni sulla pelle dei peccati che faccio Non corro dietro alle persone perché ora non ce la faccio. Se vuoi tu te ne vai, fallo e diciamo basta. Ma un altro come me non lo trovi, forse non l’hanno fatto. L’amore non è per me, per questo me ne tengo lontano L’amore non è per me, per questo me ne tengo lontano. (Vogl sul a te)

Ti ho detto, “Basta, è vero”. Ma non mi basta e sclero. Perché ho paura che il mio cuore non rimanga intero. Dimmi ancora due parole, sputami il veleno

Perché pure se fa male non so farne a meno. Se mi guardi e distolgo lo sguardo. Non ne parliamo ma tutti sanno. Io tra tanti ti stavo cercando. Voglio te ma every day, no ogni tanto. (Everyday)

Perché pure se fa male non so farne a meno. Se mi guardi e distolgo lo sguardo. Non ne parliamo ma tutti sanno. Io tra tanti ti stavo cercando. Voglio te ma every day, no ogni tanto. (Everyday) To ggiuro ca nun te cerco maje più. Si guardo ‘o mare e ccu me nun ce staje tu, nun è maj blu. Ancora te riesco a vedè, ma nun si tu. Stive cu n’ato, ma stive cu me. Quanno stive cu’mmé, nn’penzave a me, penzavo a te. Tu me sentive ‘e parlá ma sulo pe risponnere quando fernevo. E t’hê astipato tutt”o male pe tené ‘a scusa pronta quando ferneva. Ê vote te cerco ‘int’ê suonne, nun saccio addo stongo, m’addormo cu n’ata.

So’ cuntento ca staje bona pecché a te fá stá bona nun songo in grado.Giuro che non ti cercherò mai più. Se guardo il mare e tu non ci sei con me, non è mai blu. Ancora riesco a vederti, ma non sei tu. Stavi con un altro, ma stavamo insieme. Quando stavamo insieme, non pensavi a me, pensavo a te. Mi sentivi parlare ma solo per rispondere quando ti serviva. E hai accumulato tutto il male per avere pronta la scusa quando serviva. Ora ti cerco nell’oscurità, non so dove sono, mi addormento con un’altra. Sono contento che stai bene perché a farti stare bene non sono in grado. (Chiange)

Frasi brevi di Geolier

Le frasi lunghe e articolate, i pensieri ricchi, sono tutti bellissimi. Ma non è detto che servano lunghe riflessioni per arrivare al cuore delle emozioni, della vita e di tutte le tematiche più importanti. Anche i pensieri più corti possono essere speciali e magari essere la perfetta ispirazione per un tatuaggio. Le frasi brevi tratte dalle canzoni di Geolier ne sono un perfetto esempio, perché in grado di racchiudere la profondità di tematiche importanti.

Le più emozionanti e significative da conservare e da condividere, anche in questo caso con la traduzione in italiano.

M’hann ritt ca chi soffr primm o poi fa suffrì. Ma je chesta cos ancor l’aggia capì. Mi hanno detto che chi soffre prima o poi fa soffrire Ma solo questa cosa ancora l’ho capita. (Mala)

Mo te ‘mparo, e persone, bro, valeno ‘o tiempo ca te danno. Adesso ti insegno, le persone, amico, valgono il tempo che ti danno. (Narcos Remix)

Me guard rint’ ‘o specchio e po nun veco niente. M’aggio vennuto l’anema e pur ‘e sentiment. Mi guardo in uno specchio e poi non vedo nulla Mi sono venduto l’anima e pure i sentimenti. (Dreams)

T’o giuro ca te voglio bbene.E scusa si mo nun se vede.T’o giuro ca chello che provo.È forte assaje comme ‘na catena. Ti giuro che ti voglio tanto bene E scusa se adesso non si vede Ti giuro che quello che provo È molto forte come una catena. (Na Catena)

Me chiammav ammor mij. ‘To giur t vogl ben, mo si pur nun sij a mij. E sacrific che e fatt, o saj me arricord. Mi chiamavi amore mio.Ti giuro ti voglio bene, anche se ora non sei mia. I sacrifici che hai fatto, lo sai me li ricordo. (Emanuele)

Ma ‘e che stammo parlanne, ma overo ‘o staje pensanno. Ca stesse quaccheduna assaje cchiù bella ‘e te, te sbaje. Ma di cosa stiamo parlando, ma davvero lo stai pensando. Che ci sia qualcuna più bella di te, ti sbagli. (Sorry)

Le frasi delle canzoni di Geolier

Nel corso della sua – per ora – breve e ricca carriera, Geolier ha cantato brani che hanno affrontate tematiche molto diverse e legate ai luoghi che lo hanno visto nascere e crescere. Inoltre ha collaborato con artisti di alto livello della scena musicale italiana. Tra gli ultimi lavori, ad esempio, Everyday di Takagi & Ketra in cui ha lavorato insieme a Shiva e Anna. Ma, nel lungo elenco di collaborazioni, ci sono anche altri artisti come Sfera Ebbasta, Guè, Giorgia, Marracash e Lazza.

Gli album in studio realizzati sino a oggi sono: Emanuele, datato 2019, e Il coraggio dei bambini pubblicato a gennaio del 2023.

Il debutto, invece, è datato 2018 quando è uscito P Secondigliano, in collaborazione con Nicola Siciliano, seguito poi da Mercedes, Queen e Mexico.

Insomma: giovanissimo, eppure già lanciato nel firmamento dei rapper più amati in Italia, con all’attivo tantissimi successi e lavori con artisti di grande fama del panorama italiano.

Classe 2000, Geolier è nato il 23 marzo, quindi è del segno dell’Ariete. Il nome con cui è noto nel mondo della musica, secondo quanto riportato da un articolo su Vanity Fair, è la derivazione di un termine francese che si può tradurre con secondino, mentre per chi vive a Napoli si tratta di una persona che abita nel quartiere cittadino di Secondigliano.

Dai testi delle sue canzoni si possono trarre frasi e citazioni che ci restituiscono la sua cifra artistica, ma anche le tematiche che affronta attraverso la musica.

Ngopp o’ T-Max ess ‘mpenna cu ‘na man Ten nu pat ca’ me par criminal È d’ Posillipo ma a me mo nun me cag ‘O pat allucc si po sta a Secondigliano Cas Versace mo e servizj e fa a signor (fa a signor) Ess pass e po’ a chiammn signor Ij ca mo me cont tutt e pass che facc Ess se cont ancor è juorn d’ammore. Sulla mia T-Max sono in giro con una mano Non sembro un delinquente Sono di Posillipo ma a me non importa Il potere è a Secondigliano Casa Versace adesso offre servizi per il signore Passa e poi chiamami signore Io che ora conosco tutti i passaggi che faccio Se ancora conta è giorno d’amore. (Queen)

Mo sì n’ommo e nun può avé vint’anne Mo si n’ommo, quanno suoffre e nun chiagne Mo si n’omm, so’ già troppe vint’anne So’ già troppe sti sbaglie Sule muorto nun se cagne, no Int’a n’ata vita nuje eremo stelle pecché brillamme ra muorte Forse è pe cchesto ca desse pure ‘a vita si aggio dato ‘a parola. Io sono un uomo e non posso avere vent’anni Io sono un uomo, quando soffro e non piango Io sono un uomo, ho già troppe vent’anni Ho già troppe questi errori Solo morto non si cambia, no In un’altra vita noi siamo stelle perché brilliamo della morte Forse è per questo che anche la vita ho dato la parola. (Ricchezza)