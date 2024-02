Geolier canta con Vernia: il duetto di Come vuoi è virale

In un'intervista al cantante, Giovanni Vernia duetta insieme a Geolier sulle note di "Come vuoi": il video diventa virale

Il successo di Geolier e della musica napoletana continua a fare il giro d’Italia e dei social: tra una polemica per la sua seconda posizione e un mare di affetto da parte dei fan e della sua città natale, Geolier continua a portare la sua musica ovunque, anche con duetti inaspettati. Ne è un esempio l’episodio insieme a Giovanni Vernia, che ha voluto omaggiare il cantante cantando con lui Come vuoi.

Geolier canta “Come vuoi” con Vernia: il video è virale

Amato, discusso, ma sicuramente molto seguito e, soprattutto votato. Che piaccia o meno, Geolier è uno dei cantanti che faremo fatica a dimenticare pensando al Festival di Sanremo 2024. Nonostante le polemiche riscosse per via del suo enorme successo durante la kermesse, il cantante napoletano continua a godersi l’amore dei fan e di Napoli, città che ha combattuto per portare il suo beniamino tra le prime posizioni del festival grazie alla sua I p’ me, tu p’ te.

Suo grande fan anche Giovanni Vernia, che durante un’intervista ai microfoni di RDS in cui Geolier ha raccontato la sua esperienza sanremese, ha omaggiato il cantante lanciandosi in un duetto inedito di Come vuoi, canzone contenuta nell’album Il coraggio dei bambini. Vernia è stato promosso a pieni voti dal rapper e da tutti i suoi fan: il video dell’esibizione, infatti, è stato condiviso da migliaia di utenti diventando virale in pochissime ore.

“Come vuoi”: testo della canzone di Geolier

E nott t’aspett, m’aspett c vien

Ij e te pigliamm fuoc, pienz t’a vit insiem

Tu uard o mar e mentr o staij uardann ij uard a te

Yess crcat sicur si mo nun t sape

Ma c faij?

Chiagn nun m piac m distrugg quant o faij

Me m’barat a ndicr p semp e manc maij

Sto guardan o vuot e m ricord o cor tuoij

Nun lag vist maij, yee

Staij rren e t faces chiu e na fot

Staij appezzan cos e me ca n’sacc proprij

Scusm si n’parl assaij nun è ca nun m fid e te

Ma tu nun t fid e me maaaij

Tu faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo

Tu faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo (yeah, ah)

Song e quattr a matin ma ancor nun vec o sol

Tu faij appost c mor semp ogni vot c vuo

C ricimm brutti cos e po c n rndimm cont

Me prumess tanti cos

Staij curren, vnenn addu me ma nun sceng

Fin e mo ij p te n’esistev pkke n’esistev nisciun oltr a te

C facettm una prumess iniziaim e nove e frnettm e tre

Una cos e Real ca ij e te sicurament nzim fatt p nuij

Ma tu si fatt appost p me

Tu m faij mal e ben

Po t faij mal e ben ma nun g stong

Pur sta vot

M puort e n’arij e nderr

Pkke t piac accussi ma nun g stong pur sta vot

Tu faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo

Faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo

Tu faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo