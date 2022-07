Brevi frasi d’amore per la persona più importante

Fonte: 123RF Brevi frasi d'amore per una dichiarazione speciale

Amare significa provare un sentimento forte e che riempe la vita, a volte si crede che per esprimerlo servano lunghe frasi, discorsi complessi e articolati, quando la verità è che le brevi frasi d’amore possono essere perfette. E a volte anche più incisive.

Non è facile sintetizzare un sentimento, chi ci è riuscito è come se fosse stato capace di raccoglierne il senso stesso. DiLei ha selezionato le frasi più belle, commoventi, emozionanti e vere sull’amore. Brevi pensieri da dedicare alla persona che alberga nel nostro cuore. Magari con un biglietto, ormai metodo poco utilizzato, ma sempre romanticissimo. Oppure possono essere dette, per esprimere ciò che si prova. Ecco le citazioni e gli aforismi brevi d’amore.

Brevi frasi d’amore da dedicare

C’è chi decide di farsi un tatuaggio, magari proprio di quella frase capace di esprimere il forte sentimento che prova. Chi preferisce mandare messaggi o biglietti. Chi, ancora, attende un momento speciale per ribadire il proprio amore. Che siano compleanni, anniversari o celebrazioni importanti non interessa, una breve frase d’amore da dedicara a una persona speciale è un pensiero che fa sentire amati e al centro dei pensieri dell’altro.

Sono state scritte da uomini e donne che hanno avuto la capacità, unica e rara, di descrivere i sentimenti con le parole. Perché può capitare a tutti di non riuscire a spiegare quell’insieme di sensazioni bellissime, e spesso stranianti, che si provano quando si è innamorati di qualcuno. Le famose farfalle nello stomaco, così come il continuo pensare all’altro e sentirsi sempre con il sorriso sulle labbra.

In questi casi vengono in aiuto le parole più famose, quelle che intere generazioni hanno usato per esprimere i propri sentimenti. “Rubate” a nomi noti della poesia, della narrativa, del mondo dell’arte e dello spettacolo: tutti coloro che sono stati capaci di riassumere l’amore. In poche e semplici parole. Ma perfette.

L’amore vero è quello che non perdona nulla (Molière)

L’amore è una cosa piena di ansioso timore (Ovidio)

L’amore è la poesia dei sensi. (Honoré de Balzac)

L’amore è come il vento, non sappiamo da dove viene (Honoré de Balzac)

Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato (Walt Whitman)

L’amore vuole tutto e ha ragione (Ludwig Van Beethoven)

Come ti vidi mi innamorai (Arrigo Boito)

Per sempre e un giorno. (William Shakespeare)

Non c’è felicità nell’essere amati. Amare gli altri, ecco la vera felicità (Herman Hesse)

Amami poco, ma amami a lungo. (Robert Herrick)

L’amore vince su tutto (Virgilio)

Sul tuo cuore cadde il mio primo sguardo. (Friedrich Schiller)

Dove c’è amore c’è vita. (Mahatma Gandhi)

Piccole frasi d’amore da incidere

Un dono speciale è quello che proviene direttamente dal cuore. E che è pensato per la persona che lo riceverà. Si può, ad esempio, scegliere un oggetto che abbia un preciso significato e poi su quello far sì che rimangano per sempre piccole frasi d’amore, perfette da incidere.

Si possono impreziosire e personalizzare tantissime cose, dalle più preziose a quelle più originali. Sempre gradita, ad esempio, è la frase incisa sul retro di un orologio di valore. Oppure su una penna, da tenere sempre con sé quando si lavora. Per le persone che amano distinguersi si possono scegliere agende, taccuini, porta foto, o suppellettili di diversi materiali, compreso il legno. O ancora i tessuti che possono essere impreziositi con un ricamo fatto di parole romantiche.

Insomma le possibilità sono tantissime, si tratta solo di trovare la frase d’amore piccola e perfetta per essere dedicata alla persona che amate.

E t’amo, t’amo, ed è continuo schianto! (Giuseppe Ungaretti)

Che fai rumore qui. E non lo so se mi fa bene. Se il tuo rumore mi conviene (Fai rumore – Diodato)

Invecchia con me! Il meglio deve ancora venire. (Robert Browning)

Quando l’amore non è follia, non è amore. (Pedro Calderon De La Barca)

E ci sei, adesso tu, a dare un senso ai giorni mie (Adesso tu – Eros Ramazzotti)

Ci fioriscono gli occhi, se ci guardiamo. (Else Lasker-Schüler)

Quando non si ama troppo, non si ama abbastanza. (Roger de Bussy-Rabutin)

L’amore è un fumo fatto col vapore dei sospiri. (William Shakespeare)

Le vere storie d’amore non hanno mai fine. (Richard Bach)

Anche l’Olimpo è deserto senza amore. (Heinrich von Kleist)

Io sarò poeta, e tu poesia. (François Coppée)

Amore, amabile follia. (Nicolas Chamfort)

Amare è bruciare, è essere in fiamme. (Jane Austen)

Ti amo più della mia stessa pelle. (Frida Kahlo)

Sii degno dell’amore, e l’amore verrà. (Louisa May Alcott)

L’amore è la più grande medicina. (Madre Teresa di Calcutta)

I tuoi occhi dovrebbero stare al Louvre. (Woody Allen)

Parla piano, se parli d’amore. (William Shakespeare)

Piccole frasi d’amore per lei

Dire ti amo è una delle cose più belle, perché quando quel sentimento entra nella nostra vita tutto acquista un nuovo significato, ogni cosa sembra essere più bella e ogni istante insieme più profondo. La più piccola frase d’amore per lei, o per lui, è composta proprio da quelle due parole. Ma a volte si può decidere di dirlo anche in un altro modo.

Una donna apprezza sentirsi dedicare delle parole speciali, che non è necessario siano realizzate appositamente per lei, perché la cosa che conta di più, quella maggiormente importante, è che siano pensate. Va bene, quindi, prendere in prestito quelle scritte da poeti e artisti che hanno decantato i sentimenti nel corso dei secoli con romanticismo, profondità e verità.

Ecco alcune delle più belle piccole frasi d’amore per lei.

Nulla è difficile per chi ama. (Marco Tullio Cicerone)

L’amore è un egoismo a due. (Antoine de La Sale)

Non si vive se non il tempo che si ama. (Claude-Adrien Helvétius)

Non esiste rimedio all’amore se non amare di più. (Henry David Thoreau)

Fu un amore a prima vista, a ultima vista, a eterna vista. (Vladimir Nabokov)

Il primo bacio non è baciato dalle labbra, ma dagli occhi. (Thomas Bernhardt)

L’amor che move il sole e l’altre stelle. (Dante Alighieri)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti. (Fernando Pessoa)

Solo l’amore e la morte cambiano ogni cosa. (Khalil Gibran)

Vederla fu amarla, amare solo lei, ed amare per sempre. (Robert Burns)

Io sarò poeta, e tu poesia. (François Coppée)

Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. (Oscar Wilde)

Il mio cuore è e sarà sempre tuo. (Jane Austen)

Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda)

Vivo per amarti, morirò se dovrò dimenticarti.(Jim Morrison)

Amare è essere vulnerabili. (C. S. Lewis)

Piccole frasi d’amore per lui

Stupire l’uomo che si ama, è un desiderio comprensibile e normale. Farlo con una piccola frase d’amore pr lui è ancora più bello, perché le parole giuste possono essere uno specchio del sentimento e raccontare molto di più di quello che si riesce a dire normalmente. Un punto di vista privilegiato sul proprio cuore, per chi quel cuore batte.

Brevi pensieri ricchi di sensazioni, di suggestioni, di forza: tutto ciò che il sentimento è capace di generare dentro una persona. Per trovare la frase giusta da dedicare si deve ragionare bene e non avere fretta: le parole che raccontano meglio il vostro amore saranno quelle giuste.

Ecco una selezione di piccole frasi d’amore per lui, per stupirlo con romanticismo e sentimento.

Baciami e vedrai quanto sono importante. (Sylvia Plath)

L’amore vuole tutto, e ha ragione. (Ludwig van Beethoven)

Ogni bacio è un terremoto. (Lord Byron)

L’amore è un fumo fatto col vapore dei sospiri. (William Shakespeare)

Ciò che Dio ha unito, l’uomo non separi. (Gesù)

L’unica vera lingua del mondo è un bacio. (Alfred de Musset)

Un vero amore non sa parlare. (William Shakespeare)

L’inferno è la sofferenza di non poter più amare. (Fëdor Dostoevskij)

È difficile sederti accanto, e non baciarti. (Francis Scott Fitzgerald)

Amami poco, ma amami a lungo. (Robert Herrick)

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa. (Charlotte Brontë)

Quando ami qualcuno, lo ami così com’è e non come vorresti che fosse. (Lev Tolstoj)

Ti amo con un amore che è più dell’amore. (Edgar Allan Poe)

Sento vibrare la tua voce in tutti i suoni del mondo. (Paul Éluard)

Nessuno, neanche un poeta, ha mai misurato la capacità di un cuore. (Zelda Fitzgerald)

Frasi d’amore brevi delle canzoni

Le canzoni più belle di sempre, quelle che cantiamo appena pensiamo di non essere ascoltati, quelle che dedichiamo, quelle che fanno emergere ricordi dolcissimi: sono tantissime quelle che parlano d’amore. Del resto questo non stupisce: l’amore e i sentimenti sono i motori del mondo.

Nel corso della storia cantanti donne e uomini hanno raccontato le emozioni del cuore, le hanno rese immortali attraverso le note musicali e con le parole. Parole che ancora oggi vengono usate per raccontare ciò che si prova, per dire qualcosa di unico e indimenticabile alla persona amata.

Ecco le frasi d’amore brevi prese dalle più belle canzoni. Italiane e non.

Mi sono innamorato di te e adesso non so neppur io cosa fare. (Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te)

Questa sera sei bellissima. Se lo sai che non è finita abbracciami. (Cesare Cremonini, Poetica)

Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre. (Gianna Nannini, Sei nell’anima)

Sei il mistero profondo, la passione, l’idea sei l’immensa paura che tu non sia mia. (Antonello Venditti, Alta marea)

Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che cercano un percorso profondissimo, dentro di loro. (Tiromancino, Due destini)

Più bella cosa non c’è più bella cosa di te unica come sei immensa quando vuoi grazie di esistere… (Eros Ramazzotti, Più bella cosa)

Innamorato sempre di più, in fondo all’anima.. per sempre tu. (Lucio Battisti, Un’avventura)

Meravigliosa creatura sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto (Gianna Nannini, Meravigliosa Creatura)

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi ma poi ritornano (Antonello Venditti – Amici mai)

Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Ragazza lo sai che voglio il tuo amore, il tuo amore è fatto su misura per qualcuno come me (Ed Sheeran, Shape of you)

Quando ti risvegli la mattina tutto il sole nei tuoi occhi c’è una luce che mi porta fino a te. (Lucio Dalla, Occhi di Ragazza)

When the chips are down I’ll be around. With my undying, death-defying. Love for you. Quando le cose vanno male ci sarò. Con il mio immortale amore, che sfida la morte per te (Frankie Goes to Hollywood, The power of love)

Frasi d’amore non banali

A volte si desidera dedicare a chi si ama parole che siano diverse, che colpiscano nel segno per la loro particolarità: frasi d’amore non banali per mostrare cosa prova il proprio cuore.

Anche queste si possono trovare brevi e incisive. Perché non importa la complessità di un pensiero, quello che è importante è che arrivi dritto al cuore della persona alla quale è dedicato.

Citazioni e aforismi che parlano con la voce dell’amore e lo fanno in maniera originale e inconsueta, da scrivere o da declamare alla persona più speciale per voi. Oppure da inviare via messaggio.