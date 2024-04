Anticipazioni Domenica In, ospiti del 28 aprile: tra Kabir Bedi e Roberto Bolle

Fonte: IPA Mara Venier

Domenica 28 aprile torna Domenica In, l’appuntamento immancabile per gli amanti del mondo dello spettacolo. Come sempre alla guida di Mara Venier, come sempre con ospiti pronti a raccontarsi nel pomeriggio domenicale di Rai 1. La conduttrice con esperienza e professionalità sa sempre rispettare tempi e modi che assicurino la buona riuscita delle interviste. Con tutti gli ospiti usa cortesia e empatia: due sue qualità chiave, che la hanno valso il nome dei “Zia d’Italia”.

Ospiti Domenica In, 28 aprile: Kabir Bedi

Mara Venier torna dunque nel pomeriggio di Domenica In con in interessante parterre di ospiti. A Domenica In infatti verrà intervisto Kabir Bedi, l’attore indiano naturalizzato italiano, volto indimenticabile della serie tv degli anni ’70l, Sandokan, diretta da Sergio Sollima. L’attore è ospite di Zia Mara proprio quando si stanno concretizzando le riprese della nuova serie sul beniamino creato da Salgari con un nuovo attore protagonista: Can Yaman.

Dalle 14 Kabir Bedi sarà negli studi di Rai intervistato da Mara Venier e quattro donne che gli porranno alcune domande: Barbara Alberti, Candida Morvillo, Katia Ricciarelli e Rossella Erra. Quella dell’attore è a tutti gli effetti una vita interessante. Quella privata soprattutto è stata piuttosto movimentata: quattro mogli, tanti flirt (alcuni confermati, altri solo chiacchierati) e tre splendidi figli. Il suo secondogenito Siddarth, nato dal primo matrimonio con Protima Bedi, si è tolto la vita all’età di appena 26 anni. Soffriva di una profonda fragilità psichica, che in un primo momento era stata diagnosticata come depressione e solo in seguito ha mostrato il suo vero volto: si trattava di schizofrenia. L’attore ne ha parlato a lungo nel suo ultimo libro intitolato Storie che vi devo raccontare.

“So di aver fatto il possibile per salvarlo. Ovviamente c’è un senso di colpa, pensi sempre che avresti potuto fare qualcosa di più. Ma con il senno di poi so di aver fatto del mio meglio. Alla fine ho accettato la sua decisione, indipendentemente da quanto sia stata dura per me”.

Domenica In, tutti gli ospiti del 28 aprile

Ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 28 aprile ci sarà anche Lory Del Santo, che si si racconterà tra carriera e vita privata. Il nome della showgirl è stato recentemente fatto in Rai dalla cantante idolo degli Anni ’80 Marcella Bella, ospite nel programma di Francesca Fagnani, Belve, su Rai 2, che, nel corso della puntata andata in onda martedì 16 aprile, ha raccontato di un tentato approccio al marito da parte di Lory Del Santo. La risposta della showgirl non si è fatta attendere.“La mia imitazione, cercando di farmi passare per Marilyn Monroe, è riuscita male. Io non parlerei mai così”, e continua, “Non ricordo di avere mai avuto l’onore di conoscere ufficialmente questa bella signora e tantomeno non ho mai sentito parlare o anche nominare il nome di suo marito. Cos’è un imprenditore o un cantante?”.

Ma Mara Venier varcherà anche i confini del mondo della musica: ospite in studio ci sarà anche l’étoile internazionale Roberto Bolle, che presenterà la serata evento Viva la Danza, in onda su Rai 1 lunedì 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza.

Adriano Giannini e Riccardo Scamarcio presenteranno il film Sei fratelli, del quale sono protagonisti e che uscirà al cinema il Primo Maggio per la regia di Simone Godano. Spazio alla musica con Leo Gassmann e il suo nuovo singolo Take That, mentre il cantautore napoletano Andrea Sannino presenterà in anteprima il brano Murì pè ttè, in uscita proprio domenica e che vede come protagonista del videoclip l’attrice di Mare Fuori Maria Esposito.