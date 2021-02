Claudio Bisio positivo al Covid, l’annuncio su Instagram

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Claudio Bisio ha annunciato sui social di essere risultato positivo al Covid-19: con un lungo videomessaggio pubblicato tra le sue storie di Instagram e Facebook, l’attore ha rivelato di aver scoperto il contagio già qualche giorno fa, e ha spiegato quali sono le sue attuali condizioni di salute.

“Un saluto a tutti quelli che mi seguono” – ha esordito Claudio Bisio online, ammettendo poi ai suoi fan di non essere mai stato troppo favorevole all’idea di mettere in piazza la sua vita privata. Di solito, infatti, i suoi profili social sono ricchi dei suoi innumerevoli progetti professionali, e molto meno di ciò che riguarda la sua sfera più intima. In questa occasione ha però voluto fare uno strappo alla regola, per rivelare ai follower quello che gli sta succedendo.

“Una cosa la volevo dire, da qualche giorno sono positivo al Covid. Niente di grave, penso. Non ho febbre, ho solo una tosse fastidiosa e un po’ di voce abbassata, come potete sentire” – ha proseguito Bisio – “Però sto bene, sto lottando”. L’attore, che negli ultimi anni è stato parecchio impegnato tra cinema e televisione, stava lavorando proprio in queste settimane ad un nuovo progetto. Si tratta della serie tv Tutta colpa di Freud, tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese che ha riscosso grande successo al botteghino.

“Avrei dovuto essere a Roma per presentare questo progetto” – ha ammesso – “ma non ce la farò. Lascio l’onere e l’onore ai miei colleghi e al regista Rolando Ravello”. Salta dunque un importante impegno professionale per Claudio Bisio, che è attualmente in isolamento a causa della sua positività: “Sono qua a casa in quarantena, chiuso come tanti italiani, in attesa di tornare ad essere negativo e ad uscire per incontrarvi”.

Claudio Bisio non è l’unico che, in questi giorni, sta affrontando la malattia. Sono molti i vip che sono risultati positivi al Covid da quando ha avuto inizio l’emergenza sanitaria: alcuni di loro si sono ormai lasciati alle spalle questa difficile esperienza, altri invece la stanno vivendo proprio ora. Come Francesca Fialdini, che ha dovuto lasciare la conduzione del suo show domenicale nelle mani di Nek. Persino il Festival di Sanremo 2021 è a rischio, con la notizia della positività di uno dei cantanti in gara che è stata diffusa nelle scorse ore.