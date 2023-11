Fonte: IPA Morgan

Bellissime notizie per Anna Castiglia, che nonostante sia stata scartata da X Factor 2023, può continuare a coltivare il sogno di lavorare con la musica. La cantautrice siciliana che per ben due volte ha sfiorato la possibilità di entrare nella squadra di Morgan nel talent di Sky, ora potrà farsi conoscere aprendo i concerti di Max Gazzè.

Anna Castiglia, niente “X Factor” ma in tour con Max Gazzè

L’abbiamo vista duettare con Morgan durante gli Home Visit, sperando di ottenere un posto nella squadra che pareva essere una delle più forti di questa stagione. Niente da fare, però, per Anna Castiglia, che non è riuscita a rientrare nei tre prescelti del cantante dei Bluvertigo nemmeno quando, al ripescaggio, il pubblico ha deciso che a prendere il posto degli Animoux Formidables sarebbero stati gli Astromare. Una decisione che ha molto rattristato sia i fan che lo stesso Morgan, che potendo scegliere avrebbe voluto “allenare” lei. Per Anna Castiglia, però, il sogno di diventare una cantautrice di successo non finisce con X Factor. La cantante ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una notizia che riempirà di gioia chi avrebbe voluto sentirla sul palco di X Factor: sarà lei ad aprire i concerti di Max Gazzè.

“@maxgazze è una persona immensa. Ed è per questo che si circonda di persone come lui. La sua band, il suo team @insta.otr e il suo bellissimo pubblico mi hanno regalato uno spazio in questo spettacolo e nelle loro vite e me lo hanno anche scaldato e profumato prima. Max mi ha raccontato che ha cominciato nel ‘96 aprendo i concerti di Battiato e che adesso vuole restituire ai nuovi arrivati la stessa generosità. INFATTI Sono lieta di dirvi che aprirò altre date del suo tour Amor Fabulas in giro per i teatri italiani.” Ha raccontato la cantante.

Anna Castiglia, il più grande rimpianto di Morgan a “X Factor”

Un vero e proprio riscatto per Anna Castiglia, che dopo il doppio no a X Factor, può davvero far vedere (e sentire) di cosa è capace. Morgan, che sarebbe potuto essere il suo giudice, ha deciso di scartarla agli Home Visit perché, a suo dire, le dinamiche del programma avrebbero potuto snaturarla. Una scelta molto combattuta e anche molto criticata, e figlia di una strategia forse fallimentare. La squadra di Morgan, infatti, dopo il quarto live è stata decimata. Il cantante dei Bluvertigo ora assegnerà canzoni solo agli Astromare, ultimi concorrenti della sua squadra dopo l’uscita di Selmi e dei Sickteens.

2 eliminazioni che hanno molto sorpreso, perché sia Selmi che i Sickteens sembravano essere molto amati dal pubblico e dai giudici. La speranza è che, anche loro, possano continuare il loro sogno percorrendo la strada verso la musica, proprio come sta facendo Anna Castiglia. Il tour Amor Fabulas di Max Gazzè farà il giro dei teatri italiani. Ecco le date del 2023 in cui potremo ascoltare Anna Castiglia: