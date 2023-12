X Factor, la semifinale: i finalisti e l’attacco di Fedez a Morgan. Le pagelle

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

X Factor 2023 alle battute finali: la penultima puntata conta ben tre eliminati (Astromare, a sorpresa Angelica e Settembre), quattro finalisti (Stunt Pilot, Sarafine, Maria Tomba, Il soliti Dandy) e una conferma: non c’è niente da fare, anche da assente Morgan è ingombrante quanto (se non più che) in presenza e anche la semifinale, che avrebbe dovuto mettere al centro i cantanti con i loro inediti, verrà ricordata, per la bomba (leggi pesante sfogo in diretta) di Fedez contro Morgan.

Al termine di una settimana che aveva visto i due lanciarsi accuse via social e Striscia, ci ha pensato Federico a prendersi tutta la scena e un po’ come la Blasi in Unica, sparare il colpo senza possibilità di replica. D’altronde Fedez ce l’aveva in canna e appena ha potuto ha preso il microfono ed è premuto il grilletto: “Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo deve dirlo non insinuarlo. Se vuoi essere ribelle lo dici dentro il programma e non quando ti danno un calcio in culo. Ho una mia azienda lavoro con mamma e avvocato e non ho dovuto leccare i piedi a Meloni e Sgarbi. E lo dice uno che ha una piccola azienda, che lavora con la mamma e con l’avvocato” (dissing in un colpo solo a Morgan e Luis Sal). Qualcuno spiegasse però a Fedez che Morgan è stato cacciato proprio perché il programma lo ha contestato eccome da dentro, in puntata. Ribelle, cavallo pazzo, Morgan lo è stato eccome. Voto (a Fedez): 5

Al termine della prima manche con orchestra (e cover ) con Emma quarto giudice arrivata a occupare la sedia vuota di Morgan, escono gli Astromare, com’era, ahimé, prevedibile. Ma che per freschezza e totale candore con cui hanno gestito il casino mediatico cominciato con il loro ripescaggio e culminato con l’epurazione del loro giudice si meritano un VOTO: 9 (ad honorem).

Con la seconda manche, quella più ambita per i cantanti, ci si avvia verso la seconda e terza eliminazione e qui, a sorpresa esce una delle favorite, Angelica, l’unica che vantava tra l’altro un inedito scritto da un nome blasonato, Tananai, ma che ha pagato lo scotto dell’essere – a giudizio dei commenti social- un po’ troppo ripetitiva. E di aver portato come cover Sally, intoccabile dopo la versione da brividi di Rita Bellanza nel lontano 2017. Eppure la voce graffiata e intensa di Angelica resta una delle cose più belle di questa edizione, e la ragazza si farà sentire, eccome se si farà. VOTO: 8

Altra grande sorpresa è l’esito del ballottaggio finale, che vede Settembre contro Il Solito Dandy, rivelazione di questa edizione, insieme a Maria Tomba. I due outsider partiti in sordina e arrivati in finale. Dandy, un Renato Zero versione 2.0, così vintage da essere attualissimo, genuino, sincero, puro, in grado di trasmettere gioia e leggerezza. In una edizione pesante, in cui le polemiche hanno sovrastato la musica. Già con la cover orchestrata de I giardini di marzo, canzone tutt’altro che facile, aveva convinto il pubblico, con l’inedito scritto di suo pugno – si conferma uno dei migliori. Come scrive qualcuno: “Dandy è l’amico di tutti che porta felicità. E gli si vuole bene”. VOTO: 10

E poi c’è lei, l’altra outsider: Maria Tomba, dal pigiamino e ciabatte con cui cantava l’inno all’erotismo America alla vestaglia di seta (e ciabatte) con cui presenta il suo inedito Crush. Che dire di questa ragazza che canta, con una potenza pazzesca, di quando è scappata dal coprifuoco del convitto di suore in cui alloggia per prendersi una sbandata non ricambiata? Ha tutta la nostra stima e solidarietà. Maria sei una di noi. VOTO: 9

Sarafine, la terza finalista: raffinata, elettronica, completa, super preparata. Canta, balla, arrangia, produce. Tecnica al 100%. Anche se (non ce ne voglia il fratello hooligan) ogni tanto si ha l’impressione, e Dargen lo ha sottolineato, che tutta questa tecnica rischi di nascondere l’anima. VOTO: 7

Stunt Pilot: ultimi finalisti, la quota gruppo di questa edizione. Freschi, grintosi, assolutamente coesi tra loro e con una bella personalità. Alla fine Dargen, partito come il giudice con la squadra apparentemente più debole, tanto “perculato” sui social, è arrivato in semifinale con tutti e tre i suoi artisti. Perdendo all’ultimo solo il Justin Bieber partenopeo Settembre. VOTO (a Stunt e Dargen): 8