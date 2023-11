Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA X Factor 2023, le pagelle del primo live: dalla furia di Morgan al “dissing” su Annalisa

Un soffio di novità sferza il palco di X Factor 2023: gli Astromare, il giovanissimo duo di musicisti che ha già catturato l’attenzione e i cuori del pubblico, annunciano una svolta significativa nella loro avventura nel famoso talent show. A partire dal quinto Live Show, i due artisti, precedentemente sotto la guida di Morgan, entrano a far parte della squadra di Ambra Angiolini, una mossa che promette di portare nuova energia e sfaccettature musicali al programma. Insieme a Matteo Alieno ed Angelica, gli Astromare sono pronti a stupire nuovamente i fan e gli spettatori.

Fonte: IPA

Chi sono gli Astromare di X Factor 2023

Nonostante la loro giovane età, gli Astromare, Francesco Buscato e Carlo Alberto, hanno dimostrato una padronanza del palco degna di veri veterani del rock ‘n’ roll. La loro audizione a X Factor 2023 non è stata solo una performance, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti, segnando il loro ingresso trionfale nel mondo della musica.

A soli 17 anni, questi giovani talenti hanno reso omaggio ai grandi classici degli anni Cinquanta e Sessanta, eseguendo un mash-up indimenticabile di pezzi iconici di Jerry Lee Lewis come Whole Lotta Shakin’ Goin’ On e Great Balls of Fire. Con Francesco alla batteria e Carlo Alberto al pianoforte, il duo ha riacceso il fuoco di un’era musicale intramontabile, dimostrando una maturità artistica e una presenza scenica impressionanti.

Il loro talento e la loro energia non sono passati inosservati: i giudici di X Factor 2023 – Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan – hanno accolto la loro performance alle audition con entusiasmo, concedendo loro un unanime “sì”. Anche il pubblico presente non ha esitato a tributare ai due giovani un lungo e caloroso applauso, riconoscendo la loro straordinaria abilità e passione.

Nonostante un inaspettato addio durante il bootcamp, gli Astromare hanno dimostrato una resilienza e un carisma unici, riuscendo a conquistare un posto nella fase finale del talent show grazie al supporto del pubblico in un sondaggio su Instagram. La loro rivincita è stata un momento di vera celebrazione per i fan, che hanno salutato con gioia il loro ritorno nella competizione, questa volta nella squadra di Ambra.

Fonte: IPA

Le stelle nascenti di Jesolo

Quando si parla degli Astromare, parliamo di un duo che ha radici profonde e un legame che va ben oltre la musica. Francesco Buscato e Carlo Alberto, originari della pittoresca Jesolo, in provincia di Venezia, non sono solo compagni di band, ma amici veri. La loro amicizia, nata sui banchi di scuola durante le medie, ha dato vita a una collaborazione musicale ricca di passione e complicità.

Il loro percorso insieme come musicisti ha preso il via circa quattro anni fa, unendo il loro amore per la musica e il desiderio di esprimersi attraverso di essa. È interessante notare come il nome del loro duo, Astromare, sia ispirato dall’Hotel Astromare, un luogo che ha un significato speciale per loro. Durante le estati, l’hotel si trasforma nel loro palcoscenico, dove si esibiscono e affinano il loro talento, regalando serate indimenticabili ai presenti. La presenza degli Astromare non è limitata alla scena locale.

Grazie ai social media, in particolare al loro profilo Instagram, hanno iniziato a guadagnare una crescente popolarità. Con già qualche migliaio di follower, il loro account Instagram è un caleidoscopio delle loro esibizioni: video dal vivo, sia nella calorosa atmosfera dell’hotel che in strada, mostrano la loro evoluzione artistica e la capacità di coinvolgere il pubblico.

La loro musica è un viaggio che va dai classici intramontabili a espressioni più moderne, unendo generazioni diverse sotto il segno della passione per la musica. Gli Astromare non sono solo giovani artisti promettenti; sono narratori di storie attraverso le note, portando con sé un pezzo della loro Jesolo ovunque vadano.