Fonte: ANSA Francesca Michielin, da X Factor a Sanremo, la carriera della cantante

Nel quinto ributo a Max Pezzali e il Dramma Post-Morgan”di questa stagione, le emozioni sono alle stelle. Dopo la svolta sorprendente che ha visto l’uscita di Morgan dal panel dei giudici, il clima tra Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico si fa incandescente. Preparatevi a una serata di pura magia musicale, dove talento, passione e sorprese non mancheranno.

X Factor 2023: anticipazioni della puntata di stasera

Il quinto Live Show di X Factor 2023 promette scintille. Una doppia manche impegnerà tutti i concorrenti, con un mix di generi e stili che testimonierà la versatilità e l’eclettismo di questi talenti emergenti. Il primo round vedrà esibizioni “classiche”, mentre il secondo sarà un tributo a Max Pezzali, ospite speciale della serata.

Angelica di team Ambra interpreterà Lover, Please Stay e Come mai, mentre Matteo Alieno si esibirà con Costruire e Con un deca. Gli Astromare, in una loro prima sotto la guida di Ambra, ci regaleranno Chi fermerà la musica e La regola dell’amico. Fedez ha scelto per Maria Tomba Lady Marmalade e Sei un mito, mentre SARAFINE unisce la tradizione popolare con Riturnella e il ritmo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno. Per la Squadra Dargen, Il Solito Dandy omaggerà Anna Oxa con Un’emozione da poco e Finalmente tu, e SETTEMBRE mescolerà Crazy/Je so’ pazzo e Gli anni. Infine, gli Stunt Pilots si faranno sentire con Ain’t no sunshine e Nessun rimpianto.

Max Pezzali è il super ospite della serata

Il quinto Live di X Factor 2023 si arricchisce della presenza straordinaria di Max Pezzali, un nome che ha segnato la storia della musica italiana. Dopo aver conquistato il cuore di oltre 520 mila persone nella sua recente stagione live, Max Pezzali si appresta a portare sul palco del talent con il suo inconfondibile talento e carisma.

Questa presenza è un preludio al suo prossimo tour negli stadi italiani, Max Forever–hits only, che promette di essere un altro successo strepitoso. Il tour toccherà città come Trieste, Torino, Bologna, Roma, e vedrà una doppia data a Milano, confermando così il legame indissolubile tra Pezzali e i suoi numerosi fan.

L’esperienza e l’energia di Max Pezzali si integreranno perfettamente con l’atmosfera del Live Show, portando una ventata di entusiasmo e professionalità. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e per i fedeli spettatori di X Factor 2023, che potranno godere delle performance di un vero gigante del panorama musicale italiano.

La nuova dinamica senza Morgan

La controversa uscita di Morgan da X Factor 2023 è il risultato di una serie di eventi e comportamenti che hanno portato Sky e Fremantle a prendere una decisione drastica. La nota stampa del 21 novembre spiega chiaramente che la rimozione di Morgan è stata una risposta ai suoi atteggiamenti ritenuti “incompatibili e inappropriati”, sia nei confronti della produzione sia durante le esibizioni dei concorrenti. La priorità di “X Factor” è rimanere un luogo dove il talento musicale e il rispetto reciproco siano al centro del palcoscenico.

Le dichiarazioni che hanno acceso la miccia riguardavano, tra le altre cose, un confronto con Dargen D’Amico sul business musicale e un commento scomodo verso Francesca Michielin, alludendo a Ivan Graziani. La situazione è poi degenerata a seguito della battuta di Morgan sulla depressione di Fedez, che ha provocato reazioni accese, soprattutto sui social.

In una conferenza stampa via WhatsApp, Morgan ha espresso il suo disappunto nei confronti del programma e di Sky, sostenendo di essere stato lusingato da promesse non mantenute. Ha accusato X Factor di favoritismi e di non avergli dato il rispetto e le condizioni di lavoro che riteneva dovesse avere.

Il Codacons, entrando nella vicenda, ha espresso l’intenzione di avviare un’istanza contro Sky e Agcom per indagare sulle accuse di Morgan relative a irregolarità e favoritismi nel programma. Questa mossa mette in luce la gravità della situazione e l’interesse pubblico suscitato da questo conflitto.