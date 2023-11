X Factor, 2023 le pagelle del quinto Live: Astromare senza Morgan (5), Tomba “ribelle” (9)

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA X Factor 2023, le pagelle del primo live: dalla furia di Morgan al “dissing” su Annalisa

L’emozionante quinta puntata del live di X Factor 2023 ha regalato momenti indimenticabili. Un mix perfetto di musica, emozioni e spettacolo che ha fatto vibrare i cuori di tutti noi, seduti comodamente sui divani di casa. Dall’esordio degli Astromare sotto la guida materna di Ambra, alla sorprendente lap dance di Maria Tomba, senza dimenticare l’intensità emotiva di Matteo Alieno e l’esplosivo medley dedicato a Max Pezzali, ogni momento ha contribuito a creare una serata magica.

Astromare gli “Highlander” di X Factor 2023: 5

Gli Astromare, affettuosamente ribattezzati “Highlander” per il loro incredibile altalenare emotivo da quando hanno messo piede su X Factor 2023, hanno ancora una volta dimostrato di essere una vera forza della natura. La loro ultima esibizione, un vero e proprio rollercoaster di sentimenti, inizia con una clip che ci mostra il momento in cui Ambra, come una mamma orsa protettiva, li accoglie nella sua squadra, lasciando alle spalle il capitolo Morgan.

Il climax arriva quando, interrogati sulla scelta del brano, gli Astromare pescano dal repertorio italiano un classico senza tempo: Chi fermerà la musica dei Pooh. Una scelta audace, considerando che il pezzo ha probabilmente il triplo dei loro anni – una mossa tanto inaspettata quanto assurda, eppure così genuinamente loro. E sì, magari vocalmente non colpiscono nel segno ogni volta, ma chi può negare il fascino del loro spirito combattivo? Un fascino che, inspiegabilmente ma meritatamente, li porta in vetta alle classifiche di X Factor 2023 puntata dopo puntata, sostenuti da una fan base tanto fervente quanto potente.

Fonte: IPA

Il Solito Dandy, o dovremmo dire Dandy Manero: 7

Parliamo ora de Il Solito Dandy, l’artista che sta ridefinendo il termine “retro” su X Factor 2023. Con la sua recente interpretazione di Un’emozione da poco di Anna Oxa, si è tuffato a capofitto negli anni ’70, portando sul palco non solo una canzone, ma un’intera epoca. La sua esibizione è stata un viaggio nel tempo, un tributo alla musica che va oltre il semplice canto.

Ma c’è di più: grazie alla guida sapiente del suo giudice Dargen D’Amico, Il Solito Dandy sta facendo un matrimonio artistico sempre più stretto con la disco music, un genere che pare calzargli a pennello. Non sorprende quindi che i suoi fan abbiano iniziato a chiamarlo “Dandy Manero”, in un affettuoso omaggio al leggendario Tony Manero di Saturday Night Fever. E poi c’è stata la sua partecipazione al medley dedicato a Max Pezzali, dove ha regalato al pubblico una versione di Finalmente tu talmente dolce e sentita da far dimenticare, anche solo per un momento, il tempo che passa.

L’intramontabile malinconia di Angelica: 7

E poi abbiamo Angelica, l’artista che sembra avere il monopolio sulle emozioni a X Factor 2023. Con la sua voce graffiata e quegli occhi che sembrano custodire mille storie non raccontate, Angelica ha il dono di ammaliare chiunque – pubblico e giudici inclusi. Si potrebbe quasi pensare che la malinconia sia il suo unico linguaggio, tanto è profondo l’impatto emotivo delle sue interpretazioni.

Tuttavia, come ha saggiamente osservato Fedez, forse è giunto il momento per Angelica di osare qualcosa di diverso. Certo, i pezzi malinconici le calzano a meraviglia, ma non sarebbe affascinante vedere una versione di lei più vivace, più in linea con la sua giovane età? Una Angelica che si distacca dalla sua zona di comfort e esplora nuovi orizzonti musicali? La sua recente esperienza al ballottaggio finale potrebbe essere proprio lo stimolo di cui ha bisogno per questa trasformazione.

Fonte: IPA

Matteo Alieno, il “Rino Gaetano” del 2023: 6

Matteo Alieno, che ci fa pensare ad un Rino Gaetano dei tempi moderni, continua a regalare emozioni uniche su X Factor 2023. La sua recente interpretazione di Costruire di Niccolò Fabi è stata così carica di sentimento che molti si sono chiesti come la ballerina di fronte a lui sia riuscita a trattenersi dal versare un mare di lacrime. In effetti, la performance di Matteo ha avuto il potere di toccare l’anima, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria capacità di trasmettere emozioni pure e sincere attraverso la musica.

Tuttavia, non tutti sono stati completamente conquistati dalla semplicità di Alieno: Fedez, per esempio, non sembra del tutto convinto. Ma qui interviene Ambra, con la saggezza che la contraddistingue, sottolineando come, in questo periodo storico, ci sia un bisogno disperato della dolcezza che Matteo porta con sé. E Ambra ha ragione: in un mondo spesso troppo caotico e complesso, la musica di Alieno agisce come un balsamo per l’anima, con la sua eterea semplicità che sembra provenire direttamente da un’epoca passata. Eppure, nonostante tutto questo, in una svolta inaspettata e profondamente toccante, Matteo Alieno è stato eliminato dal talent. La sua partenza lascia un vuoto nel cuore dei fan e nel tessuto stesso dello show, segnando una delle eliminazioni più sentite di questa edizione.

Fonte: IPA

Maria Tomba, la ribelle del palco: 10

E poi c’è lei, Maria Tomba, la vera ribelle di X Factor 2023. Siamo di parte? Forse un po’, ma come potremmo non esserlo di fronte a una performer del suo calibro? Ogni volta che sale sul palco, Maria non si limita a cantare: lei lo conquista, lo possiede, lo trasforma nel suo personale regno dove regna indiscussa. La sua energia è così travolgente che è difficile non rimanere affascinati. È difficile pensare a qualcuno che possa tenerle testa sul palco… forse neanche Francesca Michielin, con tutto il suo talento, riuscirebbe a eguagliare la presenza scenica di Maria. Ma ora è tempo di vederla in una nuova luce, di ascoltarla in qualcosa di ancora più impegnativo, di più profondo. Fedez, se ci stai ascoltando, ecco la tua occasione per lasciare un segno indelebile in questa edizione di X Factor: sfida Maria con un brano che metta alla prova ogni fibra del suo essere artista. Sappiamo che è pronta per questo passo, e non vediamo l’ora di vederla brillare ancora di più.

Fonte: IPA

Settembre, il “Zac Efron” di X Factor 2023: 7

Ora, parliamo di Settembre, il nostro “Zac Efron” di X Factor 2023 – quello del primo High School Musical, per essere precisi. Con il suo aspetto giovanile e la sua aria da bravo ragazzo, ogni sua apparizione sul palco è un po’ come un tuffo nostalgico in quei dolci anni 2000. Questa volta, Settembre ci ha regalato un mashup sorprendente di Crazy/Je so’ pazzo. È vero, la parte in inglese del brano era convincente, ma è stata la sezione in italiano, e soprattutto quella in napoletano, a catturare veramente i nostri cuori.

C’è qualcosa nella sua interpretazione che va oltre la semplice esecuzione di un brano: Settembre riesce a trasmettere una genuinità e un calore che sono rari da trovare oggi. E poi, quel ringraziamento a Pino Daniele… Ah, che tocco di classe! Non è stato solo un omaggio a uno dei grandi della musica italiana, ma ha anche rivelato molto sul carattere di Settembre: un giovane artista che sa riconoscere e apprezzare i giganti sulle cui spalle sta tentando di salire.

Fonte: IPA

Gli Stunt Pilots e quei mullet che seducono: 10

E come non parlare degli Stunt Pilots, la band che ha portato il vero spirito rock a X Factor 2023? Questi ragazzi hanno un fascino che va oltre la loro musica: è una questione di stile, di atteggiamento, di… beh, di taglio di capelli! Sì, perché il loro mullet è diventato un vero e proprio simbolo, un trend che ha conquistato i cuori di tutti, senza distinzione. Ma torniamo alla loro musica: la loro interpretazione di Ain’t no sunshine è stata una rivelazione. Una versione così intensa e coinvolgente da farci capire che non si trattava di una semplice cover, ma del loro vero e proprio cavallo di battaglia. E poi c’è il batterista. Ah, il batterista! I suoi urli durante le performance sono diventati una sorta di firma, un elemento che aggiunge ancora più energia al loro già potente sound. Un appello a lui da parte di tutti noi che guardiamo dal divano: per favore, non smettere.

Fonte: IPA

SARAFINE, la poliedrica stella di X Factor 2023: 10

SARAFINE, una vera forza della natura di X Factor 2023, continua a sorprenderci e a incantarci. Non si limita a essere semplicemente una cantante o una performer; è anche una producer di talento, una di quelle rare gemme che ogni tanto brillano nel firmamento della musica. La sua versione di Get Up Stand Up di Bob Marley & the Wailers ci aveva già lasciato senza parole, ma questa volta è andata oltre. Ispirata da un “pacco da giù” inviato dalla sua famiglia, SARAFINE ha deciso di fondere la tradizione popolare con il moderno, portando sul palco Riturnella in una chiave tutta sua. E come se non bastasse, eccola brillare di nuovo con la sua versione di Hanno ucciso l’Uomo Ragno di Max Pezzali. Una performance così unica e speciale che lo stesso Pezzali, presente nello studio, non ha potuto fare a meno di farle i suoi più sinceri complimenti.

I giudici di X Factor 2023: una serata… insipida? 3

In questa ultima puntata di X Factor 2023, lasciateci dire qualcosa sui giudici, e non sarà il solito elogio personalizzato per ognuno di loro. No, stavolta, dobbiamo ammettere che tutti insieme hanno offerto una performance… diciamo, un po’ insipida. Dargen D’Amico, solitamente una fonte inesauribile di battute e commenti taglienti, sembrava aver perso il suo tocco magico. Forse la lontananza da Morgan ha influito sul suo spirito battagliero? O forse semplicemente aveva esaurito il suo repertorio di ironia? Poi c’è Ambra, che questa settimana aveva decisamente le mani piene. Tra raccogliere i pezzi degli Astromare e cercare di portarli alla gloria sul palco, fino a dover affrontare la perdita del suo caro Matteo Alieno al ballottaggio finale, possiamo capire se non è stata al top della sua forma. Anche i migliori hanno i loro giorni no. E infine, Fedez. Sempre coerente, anche se un po’ apatico, ma non si può negare la sua saggezza. È come se avesse trovato un suo equilibrio zen in mezzo alla tempesta di X Factor, ma forse un pizzico di passione in più non guasterebbe, soprattutto in una fase così cruciale del concorso.