Parlami d’amore, Veronica Pivetti sorprende con il look total black

Che fossero una coppia davvero ben assortita avevamo avuto modo di scoprirlo già diversi anni fa, ma questa volta Veronica Pivetti e Paolo Conticini si sono superati. Insieme alla conduzione del nuovo show Parlami d’amore, ci hanno fatto sognare con un vero e proprio viaggio nel tempo all’insegna della musica e dei sentimenti.

La serata speciale con Parlami d’amore, in onda su Rai1, ha aperto la serie di eventi intitolata A grande richiesta: nel corso delle prossime settimane, l’emittente trasmetterà diversi show dedicati interamente alla musica italiana, in concomitanza dell’avvicinarsi del Festival di Sanremo 2021. Veronica Pivetti e Paolo Conticini, l’inossidabile coppia di Provaci ancora Prof!, hanno avuto l’onore di aprire il ciclo Rai con un appuntamento eccezionale, alla vigilia di San Valentino. E non poteva che essere una puntata incentrata sul romanticismo, con decine di canzoni che hanno fatto da colonna sonora delle nostre vite.

Per la Pivetti, questo è l’ennesimo impegno televisivo che la porta sui nostri schermi: dopo essere stata per due anni il volto di Amore Criminale, ha affiancato Massimo Gramellini nella conduzione de Le parole della settimana. Mentre il suo compagno di scena, Paolo Conticini, è reduce da un’incredibile esperienza a Ballando con le Stelle, dove ha gareggiato in coppia con Veera Kinnunen, aggiudicandosi la seconda posizione.

Insieme, al timone di Parlami d’amore, hanno realizzato un programma davvero eccellente e ricco di grandi ospiti. Veronica Pivetti ha sorpreso il pubblico con un look total black dal sapore un po’ rock: per l’occasione, ha scelto per aprire la serata un top nero arricchito da piccole balze sulla scollatura e un paio di pantaloni neri impreziositi di centinaia di paillettes, per dare un tocco di luce all’outfit. Al polso, inoltre, la conduttrice ha indossato un bracciale molto particolare – anch’esso nero – che ha colpito l’attenzione. Per la seconda parte della serata, invece, la Pivetti ha sfoggiato un abito lungo nero dalle linee semplici ed eleganti, con delle trasparenze sul corpetto.

Sul palco, nel corso dell’appuntamento, si sono susseguite le esibizioni di artisti italiani che hanno fatto la storia della nostra musica: Gino Paoli e Danilo Rea, Dolcenera, Riccardo Fogli, Rita Pavone, Peppino di Capri, Massimo Ranieri, Irene Grandi, Fausto Leali, Sergio Cammariere, Karima, Marcella Bella, Michele Zarrillo e Gigi D’Alessio. Grande importanza anche al pubblico, che con l’hashtag #parlamidamore sui social hanno potuto dedicare le loro canzoni preferite alle persone che amano. Insomma, una serata dove le emozioni hanno preso il sopravvento, ascoltando tutti insieme i più bei brani che ci hanno sempre parlato d’amore.