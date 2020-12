Domenica In, Paolo Conticini e il segreto del lungo amore con Giada Parra

editato in: da

A Domenica In, Mara Venier ha accolto Paolo Conticini, reduce dall’esperienza positiva da poco conclusa a Ballando con le Stelle, dove l’attore ha terminato la competizione al secondo posto, sfiorando la vittoria.

Paolo fin dall’inizio della gara è stato visto da pubblico e giuria come uno dei concorrenti favoriti, grazie alla sua attitudine al ballo e presenza scenica innegabile. Insieme alla ballerina Vera Kinnunen sono stati tra i protagonisti più amati e seguiti di questa edizione di Ballando con le Stelle che, nonostante le difficoltà del periodo e i numerosi imprevisti, è stata portata a termine con successo.

“È stata un’esperienza meravigliosa, credo la più bella in 25 anni di carriera”, ha spiegato Paolo, raccontando di come Milly Carlucci gli avesse chiesto più volte di partecipare al programma, quando altri impegni di lavoro gli avevano impedito di farlo, prima di quest’anno.

Nel salotto di Mara Venier, Paolo ha avuto modo di salutare i suoi genitori in collegamento video: “Ora me li godo un po’”, ha raccontato l’attore che ora è pronto per tornare a casa, a Pisa, per le prossime feste di Natale.

Paolo ha parlato anche del rapporto, senza dubbio speciale e di lunga data, che ha con sua moglie Giada Parra. Di lei si sa poco: ex modella, ha lavorato anche per Gucci ed è laureata in Scienze Politiche. Giada e Paolo sono insieme da ben 25 anni, e nel 2013 hanno ufficializzato il loro rapporto sposandosi in Comune. Il segreto della loro unione solida? Sicuramente tanta complicità e un sentimento profondo.

La voglia di lasciarsi alle spalle questi mesi difficili è tanta un po’ per tutti, e l’amore aiuta. La coppia non è mai apparsa sulle riviste per far parlare di sé: nonostante il successo mediatico di Conticini, il loro rapporto è rimasto ben custodito lontano dai riflettori, dove Paolo e Giada conducono una vita in fondo normale.

Le parole di Paolo Conticini che sono servite a dare un’idea del grande amore che lo lega alla sua dolce metà. Un rapporto speciale, da cui si capisce come la complicità sia uno degli ingredienti segreti di un’unione così forte e duratura.