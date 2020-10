Ballando, Paolo Conticini: il rapporto con Veera Kinnunen e il segreto del suo matrimonio

editato in: da

Paolo Conticini, uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, ha raccontato della sua esperienza nello show condotto da Milly Carlucci e del suo rapporto con Veera Kinnunen, ma ha anche parlato del suo matrimonio.

In collegamento a Oggi è un altro giorno, l’attore e la ballerina svedese hanno chiacchierato con Serena Bortone della loro difficile settimana, che hanno trascorso preparando una coreografia molto impegnativa. Del resto, il segreto del successo di Paolo a Ballando con le Stelle è proprio il duro lavoro che c’è dietro ogni performance: “Veera mi sta massacrando – ha confessato Conticini – ci stiamo preparando in maniera molto dura per domani sera, mi ha fatto fare di tutto, anche un salto mortale, tutto il contrario di quando andavo a scuola, ero una capra!”.

E sempre riguardo lo show di Rai 1, l’attore ha ammesso di non avere mai avuto molto feeling con il ballo: è stato grazie ai musical che ha imparato a muoversi. E Ballando con le stelle, come l’ha definito l’attore, è “una prova di autocontrollo e concentrazione”. Proprio prima del lockdown di marzo, Paolo Conticini era al teatro con Full Monty, che a malincuore ha interrotto a causa dell’emergenza sanitaria.

E mentre Veera si complimentava con Paolo per il suo impegno e la sua puntualità alle prove, ad animare il collegamento è stato l’intervento della moglie di Conticini, Giada, che ha confermato, scherzando, questi aspetti del carattere del marito: “Lui è un perfezionista e credo che lo stiamo capendo anche dal modo in cui sta ballando e dall’impegno che ci mette. Anche in casa è così: gli piace fare le cose in un certo modo e pretenderebbe lo stesso anche da me, ma io non sono così ordinata. È proprio un rompiscatole!”.

Impossibile ovviamente per l’attore toscano non parlare proprio del rapporto con Giada e del segreto del loro matrimonio: i due infatti sono legati da quasi 25 anni, anche se si sono sposati solo nel 2013: