Ballando, Milly Carlucci parla dopo il malore di Marco De Angelis: torna Samuel Peron

editato in: da

Chi è Vittoria Schisano, la concorrente di Ballando con le Stelle

Non finiscono gli imprevisti per Ballando Con le Stelle. Milly Carlucci, ancora una volta, si è trovata alle prese con un problema da risolvere per la sua trasmissione. I ballerini Marco De Angelis e Lucrezia Lando sono infatti stati colpiti da un malore.

Dopo le parole di Vittoria Schisano, compagna di ballo di Marco De Angelis nello show, è stata proprio Milly Carlucci a prendere in mano la situazione e a spiegare al pubblico quanto sta accadendo ad alcuni dei concorrenti. Imprevisti che arrivano dopo lo stop a Samuel Peron a causa del Coronavirus, l’operazione di Raimondo Todaro e l’infortunio di Elisa Isoardi:

Settimana ancora una volta difficile. Lucrezia Lando e Marco De Angelis – ha affermato la conduttrice – sono stati tutti e due colpiti da intossicazione alimentare. Nel caso di Marco particolarmente grave.

Un vero e proprio problema per Vittoria Schisano che, prossimamente, avrebbe dovuto affrontare, insieme a De Angelis, una sfida importante a Ballando Con le Stelle. Proprio per questo, Milly Carlucci ha dovuto trovare in fretta una soluzione:

Sapete che Vittoria ha uno spareggio, non si può lasciare da sola una concorrente che deve giocarsi la possibilità di restare in gara. E allora abbiamo fatto una cosa che normalmente da noi non succede. Arriva un maestro nuovo per Vittoria, per accompagnarla nello spareggio. Ma non è un maestro nuovo: è il ritorno di Samuel Peron. Si chiude il cerchio e Samuel balla da concorrente su questa pista.

Insomma, dopo essere finalmente guarito dal Coronavirus, Samuel Peron può finalmente tornare nella gara di Ballando Con le Stelle. Non al fianco di Rosalinda Celentano, come era previsto inizialmente, ma come compagno di Vittoria Schisano. Una grande gioia per i fan del ballerino, che non desideravano altro che poterlo vedere di nuovo nello show.

Ancora in dubbio, invece, il destino della coppia formata da Lucrezia Lando e Gilles Rocca. La ballerina, tramite i suoi social, ha confessato di doversi ancora riprendere, ma che farà di tutto per poter partecipare alla prossima puntata:

Cercherò di rimettermi in forza il prima possibile, cercherò di essere sabato in pista. Spero di non lasciare Gilles da solo, anche se so che non mi deluderà.

Insomma, la Carlucci si è trovata, ancora una volta in questa difficile e avvincente edizione, a dover affrontare i problemi di salute dei suoi concorrenti. Come sempre, però, è riuscita a trovare un soluzione che ha reso felici i suoi telespettatori.