Ballando, Samuel Peron di nuovo positivo: “Sono molto rammaricato”

Niente rientro a Ballando con le Stelle per Samuel Peron: il momento molto atteso dal pubblico sembra allontanarsi ancora, e lo stesso ballerino non è sicuro del suo futuro in trasmissione. Dopo l’annuncio di Milly Carlucci, che aveva dato per prima la notizia, ora è lo stesso Samuel a parlare delle sue condizioni di salute.

Questa non è proprio un’edizione fortunata: Ballando con le Stelle ha avuto un inizio turbolento, a partire dall’esordio con una settimana di ritardo a causa degli esiti positivi al Coronavirus per il concorrente Daniele Scardina e l’insegnante Samuel Peron. Quest’ultimo infatti non ha avuto modo di prendere parte alla prima puntata della trasmissione, aspettando i risultati dei tamponi che aveva effettuato nei giorni precedenti. E alla notizia della sua negatività, i fan stavano per gioire, se non fosse che nelle ultime ore è arrivata una sorpresa amara.

Milly Carlucci ha infatti annunciato che Samuel Peron è risultato di nuovo positivo, a dimostrazione di “quanto possa essere insidioso, strano e sconosciuto questo virus”. Il ballerino è in seguito intervenuto su Instagram, pubblicando un messaggio volto a tranquillizzare i suoi fan e a spiegare per bene quello che sta vivendo: “Lo dico postando una foto con il sorriso giusto per sdrammatizzare, anche se in effetti sono molto rammaricato. Sembrava tutto stesse per finire ed invece il responso dell’ultimo tampone mi ha riportato alla dura verità di questa maledetta forma virare. Sono ancora positivo al Covid”.

Con un pizzico di ironia, Samuel ha poi concluso: “Per chi volesse sapere del mio rientro a Ballando con le Stelle, ad oggi non vi so rispondere. Attendo giorni negativi per renderli emotivamente positivi”. Dunque, il futuro di Peron nello show di Rai1 è ancora incerto. Il ballerino avrebbe dovuto accompagnare Rosalinda Celentano in questa emozionante avventura, ma al momento non gli è possibile tornare né in studio né in palestra per gli allenamenti con la concorrente.

Il rientro di Samuel Peron era attesissimo dal pubblico, anche perché già si parlava di lui come possibile sostituto per Raimondo Todaro. Quest’ultimo, compagno di Elisa Isoardi, è stato ricoverato e operato d’urgenza per appendicite poco dopo la fine della prima puntata di Ballando. E anche per lui occorreranno diversi giorni per il recupero. Un’edizione davvero sfortunata, che però ha ancora molto tempo per tornare a regalarci emozioni bellissime.